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新青安措施將於7月底屆期，原本財政部長莊翠雲表示6月底前公布新青安2.0，但至今未公布，今（8）日在立法院財政委員會立委質疑是不是資金都流到股市，買房已不是政府優先考慮政策，所以不急著公布，莊翠雲回應，沒有資金因素，目前正在檢視需調整之處，「一定會在2周內公布」，貸款者年齡、收入限制也會納入考量，婚育家庭將納入差異化設計，貸款額度將與一般申貸者有所區別。今日包括林德福、李彥秀、劉書彬等立委都關注新青安2.0政策進度，莊翠雲表示，新青安將於今年7月底截止，財政部正持續規劃8月1日之後的方案，原本希望6月底公布，但是因為外界持續有不同意見，財政部目前正在檢視，但她承諾，「7月底前一定會公布」。不過，立委劉書彬指出 ，根據公股銀行資料顯示，新青安50歲以上核貸者逾6700戶、占5.23%，年收入超過新台幣200萬元者超過1.8萬戶、占14.38%，但這群人是否需要國家補貼利息來幫助他們成家。莊翠雲說，根據財政部統計，年齡在40歲以下的新青安貸款戶占比達72.48%，50歲以下則占94.61%，基本上50歲以上者仍為少數，未來新政策會考慮立委所提建議，將年齡納入考量。此外，莊翠雲強調，新青安貸款是為了協助沒有自有房屋的民眾購屋，而且要用在真正需要協助的民眾身上，因此新政策將會納入收入考量，例如超過一定收入者不在適用範圍。劉書彬則建議，要考量民眾貸款金額上限與合理的「房價所得比」等因素，避免房價進一步被推升。莊翠雲也表示，會一併納入考量，會把資源放在需要政府協助的民眾身上，現在台灣的房價所得比確實相較其他國家高，政府才會以各種方式協助民眾，包括新青安政策、社會住宅等。至於婚育家庭優惠部分，莊翠雲指出，政府已經提出台灣人口對策新戰略，以多面向的方式協助婚育家庭經濟需求，在新青安貸款部分，也會考慮給予婚育家庭不同貸款額度。李彥秀也提到，近期市場流傳新青安2.0將新增年收入200萬元排富、總價3500萬元上限及「貸款年齡加屋齡80年」等限制，但官方遲未說明，導致市場人心惶惶，同樣是年收入200萬元以上家庭，單身頂客族與育兒家庭的負擔是截然不同的，未來是否會有差異化處理。對此，莊翠雲表示，「一定會在2周內公布」，已簽約但尚未完成核貸的案件，政府將保障申貸人的權益，相關案件將以申請時間作為認定依據，已提出申請者不會因新制上路而受到影響，也強調排富相關規定不會變成「懲罰性條件」。