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台積電、美光、三星等巨頭計畫皆受威脅

美國半導體業正面臨嚴重人才短缺問題，彭博引述最新報告指出，全美高階技術工人的短缺日益嚴重，恐將導致全美價值數十億美元的新建半導體廠面臨延宕，並限制未來的晶片產能。報告警告，除非產業界共同整合資源，且政府持續提供資金支持，否則此一困境將難以緩解，就連台積電也難逃影響。根據彭博報導，麥肯錫（McKinsey & Co.）、半導體產業協會（SEMI）以及美國國家科學基金會（NSF）針對雇主進行的最新調查與分析報告顯示，人才短缺問題在德州、加州、亞利桑那州、紐約州和俄亥俄州等晶圓廠建廠重鎮最為嚴峻。研究指出，預計到 2030 年，技術勞工的短缺人數將高達 15.7 萬名全職工。彭博指出，這場「人才荒」正威脅著各大半導體巨頭的在美擴產藍圖，首當其衝的包括台積電（TSMC） 計劃在亞利桑那州投資高達 2,650 億美元、興建 12 座晶圓廠與封裝廠的龐大計畫有延宕風險。也可能影響美光科技（Micron） 擬於紐約州投資 1,000 億美元發展記憶體晶片生產的願景。三星電子（Samsung）位於德州的邏輯晶片廠進度亦可能受威脅。此外，英特爾在俄亥俄州價值 280 億美元的投資計畫先前已遭延宕，報告指出，一旦未來產能開始爬升，同樣將面臨人力短缺。勞動力挑戰是晶片製造商試圖擴大美國製造版圖、扭轉數十年前產能移往亞洲趨勢的最新障礙。此外，銅、鋼鐵和水泥等各項大宗商品價格上漲，也推升了新建廠房的成本，而這些半導體投資案此前被視為川普經濟政見的核心支柱。與此同時，當半導體產業面臨缺工之際，AI 熱潮以及企業爭相投資 AI 的舉動，也被歸咎為導致科技業等其他勞動力市場裁員的元凶。根據追蹤裁員計畫的機構 Challenger, Gray & Christmas 數據顯示，今年以來已有近 10.2 萬起公告的裁員被歸因於 AI 的衝擊。《晶片法案》補助恐打水漂 產學呼籲持續注資報告強調，若不盡快解決此問題，晶片業的勞動力缺口不僅會削弱企業數千億美元的投資，連帶 2022 年《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）目的在振興美國本土生產的聯邦補助金成效也將大打折扣。報告建議了一系列解決方案，包括持續的政府資金支持、擴大半導體相關課程，以及讓學生更早接觸半導體職涯。參與此項分析的麥肯錫合夥人朗崔（Taylor Roundtree）表示：「市場上根本沒有足夠的人才可用。大家開始意識到，潛在的缺口實在太大，必須集體採取行動來解決。」研究發現，到 2030 年，半導體產業大約有 74% 的職缺集中在製造領域，60% 集中在工程領域。儘管《晶片法案》資助的項目有助於增加新廠運作所需的技術員人數，但這些措施對於解決製造與硬體工程師的龐大需求卻是盃水車薪。根據對半導體企業的調查，目前已有近四分之三的雇主反映在招募工程師時面臨極大困難。問題的核心在於，美國工程系學生中僅有約 3% 選擇投入晶片產業，絕大多數人都流向了人工智慧（AI）等薪酬更優渥的軟體相關領域。《晶片法案》此前承諾在 2027 年前向美國國家科學基金會撥款 2 億美元，透過名為「國家微電子教育網絡」（National Network for Microelectronics Education）的組織來培育學生並培訓新員工。報告作者建議應維持這筆資金，但報告並未針對如何延續這些倡議做進一步闡述。為了提高外界對該產業的興趣，相關單位正持續推動各項活動，包括讓亞利桑那州的小學生有機會親自接觸半導體設備，並穿上白色無塵衣，盼從小培養學生對半導體產業的興趣。朗崔指出，「這個產業已經幾十年沒有在美國進行如此大規模的建廠擴張了。不管是高中的升學輔導老師，還是大學教授，對他們大多數人來說，這都不是一個會自然而然建議學生去探索的職涯方向。」