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分科測驗延期「他們最可憐再關2天」！過來人揭密：其實很快樂

▲大考中心於今（8）日宣布原訂於本周末登場的115學年度分科測驗，將順延至7月13日、7月14日舉行。（圖／記者葉政勳攝）

「不會，考卷印完之後闈場的生活很快樂，做過好幾次闈場工作的工讀生」，「其實試卷出來之後最後兩天很閒，我直接躲在房間裡手寫碩論寫了五千字，讀了一堆平常沒空讀的文獻」

▲闈場人員是指在國家考試、大學入學考試（如學測、分科測驗）或大型證照考前，進入與外界隔離的「闈場」執行命題、審題、印製與包裝試卷等試務的工作人員。（圖／考試院臉書）

闈場人員是什麼？被關還不能用手機

▲入闈人員進入後將度過沒有3C設備的日子，裡頭更有24小時錄影監控，唯一好處是裡頭冷氣24小時運轉可以吹到飽。（圖／考試院臉書）

115學年度分科測驗確定延期，受到巴威颱風影響，大考中心於今（8）日宣布原訂於本周末登場的分科測驗，將順延至7月13日、7月14日舉行。但本次考試延期受影響的不只是考生們，115年分科測驗確定延期至下周一、二辦理考試，但在尚未宣布前，昨晚就有網友在Threads好奇發問，貼文一出，瞬間引爆眾多台灣人討論，不過有過來人出面解釋，其實闈場都有設置電視機，不怕接收不到外頭最新資訊，且在試題卷子印出後，其實在裡面相當清閒甚至感到快樂，對此，招聯會表示，據了解，闈場人員是指在國家考試、大學入學考試（如學測、分科測驗）或大型證照考前，進入與外界隔離的「闈場」執行命題、審題、印製與包裝試卷等試務的工作人員，為確保命題保密，入闈人員必須在闈場內與世隔絕最長約14天，若不巧遇到天災人禍或考試延期，還要多關3至7天。過去考試院曾開箱闈場生活，說明可以吹到飽。值得一提的是，考試闈場裡面其實也有廚房、餐廳和交誼廳等場所，並亦有提供各項娛樂，像是各類書籍或運動器材如跑步機等，還有桌球場地可使用，甚至還有Wii等經典遊戲主機。內部的生活與休閒設施其實非常完善，宛如一個與世隔絕的微型社區。