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洛杉磯道奇隊目前在國家聯盟西區穩居龍頭寶座，正以驚人的氣勢朝著連續3年奪下世界大賽冠軍的目標邁進。目前道奇已經遙遙領先分區第二的亞利桑那響尾蛇隊高達14場勝差，在賽季過半之際，在國聯西區成為了無人能敵的一方霸主。而他們最大的宿敵聖地牙哥教士隊，如今更是慘遭無情碾壓，甚至被美國媒體貼上了「不配當對手」的難堪標籤。回顧5月中旬，教士隊曾短暫篡位奪下分區龍頭，然而在近日雙方於道奇主場的4連戰中，道奇雖未能完成橫掃，但仍以3勝1敗的壓倒性戰績將教士狠狠打回原形，甚至迫使教士一路跌至分區第三名。對此，道奇隊的專業媒體《Dodgers Way》毫不留情地在報導中補刀，直言道奇這次的成功復仇，「就像是用一把巨大鐵鎚，將聖地牙哥僅存的微弱自信給徹底粉碎。」該媒體更直言不諱地表示：「如今的教士隊看起來，與其說是道奇的宿敵，不如說更像是一支正為了尋找突破口而拼命掙扎的球隊。」道奇與教士兩軍近年來關係緊張，去年的直接對決甚至爆發了板凳清空的嚴重肢體衝突，這組對戰組合也成為了美國球迷眼中最白熱化的好戲。然而，今年的戰況卻呈現道奇單方面的屠殺。守護神淪敗戰處理？ 弗里曼重砲粉碎教士最後希望《Dodgers Way》特別點出雙方四連戰的第三戰（道奇以3：0贏球），認為這是道奇「如實展現壓倒性強大的決定性瞬間」。該場比賽的第8局，處於2分落後的教士隊，竟然派出了當家守護神米勒（Mason Miller）登板救援。這位27歲、平均每9局能狂飆16次三振的強力後援，卻在一個完全不是救援情境的劣勢下被迫上場。該媒體犀利地指出：「教士隊的招牌、擁有鐵壁般防禦的終結者米勒終於在對陣道奇時獲得了登板機會。然而，那卻是在落後2分的狀況下。因為球隊根本沒有領先分數可以讓他守，而他本人也已經太久沒投球，需要上場維持手感了。」雖然《Dodgers Way》在文末試圖展現一絲同情，表示：「在目前擴編季後賽名額的制度下，擁有天賦球員的教士現在放棄或許還太早，他們仍有機會擠進季後賽。」但隨後又立刻將教士推下懸崖：「然而，吞下8連敗，就連終結者都等不到守成機會的悲慘現狀，絕對不是他們所期望的。」