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女星大S（徐熙媛）2025年2月赴日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，震驚華人演藝圈。事隔一年多，她的遺產分配、豪宅房貸及子女相關議題仍持續受到外界關注。根據《鏡週刊》最新報導，大S名下銀行帳戶存款不到新台幣200萬元，再度掀起討論。自2021年與前夫汪小菲離婚以來，大S的人生接連經歷再婚具俊曄、跨海官司、身後遺產等風波，即使離世後，相關話題至今仍未平息。《NOWnews今日新聞》帶您一次回顧大S人生最後4年的重要事件。大S於2021年11月宣布與汪小菲結束11年婚姻，兩人育有一子一女。離婚後，雙方曾表示共同照顧孩子，但後續因生活費、扶養費等問題，多次隔空交鋒，甚至數度對簿公堂。離婚不到4個月，大S宣布與20年前舊愛具俊曄復合。具俊曄透露，得知大S恢復單身後，撥打20年前未曾更換的電話號碼重新聯絡，兩人重燃舊情，並於2022年2月在韓國登記結婚、3月完成台灣登記，這段「跨越20年的愛情」一度被譽為真人版偶像劇。大S再婚後，與汪小菲因扶養費、生活費、豪宅房貸等問題持續訴訟。雙方多次透過社群發文隔空交火，2024年更爆出大S指控婚內遭家暴、汪小菲深夜前往住處等事件，相關爭議多次攻占兩岸熱搜。2025年2月，大S赴日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息震驚亞洲演藝圈。具俊曄事後發出韓文手寫信，形容自己正經歷「無法用言語形容的悲傷與痛苦」，令外界鼻酸。大S離世後，遺產分配、豪宅房貸及子女監護等議題持續受到關注。根據《鏡週刊》近日報導，大S銀行帳戶存款不到新台幣200萬元，豪宅房貸及部分遺產處理仍待釐清；另有媒體報導指出，具俊曄近來鮮少公開露面，並將生活重心放在追思亡妻。