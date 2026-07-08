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美軍空襲伊朗、油價攀升 市場重燃通膨憂慮

Fed升息預期升溫 市場聚焦FOMC會議紀錄

技術面仍偏多 分析看好2027年挑戰7000美元

央行持續增持黃金 香港啟用新結算系統

美軍再度對伊朗發動空襲，加上荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）緊張局勢升溫，引發市場對能源供應及通膨壓力的擔憂。國際金價8日盤中一度跌至近一週低點後反彈，在美元走強、油價上漲與市場重新押注美國聯準會（Fed）升息的多重因素交錯下，呈現震盪整理走勢。分析指出，黃金長線多頭趨勢未變，預估最快2027年有望挑戰每盎司7000美元。現貨黃金上漲0.5%，報每盎司4125.59美元，稍早曾跌至7月2日以來最低水準；8月交割的紐約黃金期貨則下跌0.5%，報每盎司4136.30美元。根據路透社報導，金價6日才因美國就業數據疲弱、降低市場對短期升息預期而觸及兩週高點，但隨著中東局勢惡化，油價急升重新點燃市場對通膨的憂慮，也使投資人重新評估聯準會維持高利率政策的可能性，金價因此承受壓力。Tastylive全球總體策略主管史皮瓦克（Ilya Spivak）表示，過去24小時市場再次對通膨感到擔憂，導致債券價格下跌、美元走強，黃金隨之回落，目前看來已逐漸在修正後尋求支撐。美軍7日對伊朗展開新一波空襲，同時撤銷先前允許伊朗出口石油的豁免措施，以回應荷姆茲海峽附近3艘商船遭攻擊事件。消息刺激美國原油價格盤中勁揚近3%，美國公債殖利率同步走高，美元也攀升至本週高點附近，使不具孳息收益的黃金吸引力受到壓抑。市場目前普遍認為，中東衝突恐推升能源價格，進一步增加通膨壓力，促使聯準會維持高利率更長時間。根據芝商所（CME）FedWatch工具，截至8日，市場預估聯準會9月升息機率已升至63%以上，高於前一天約57%至60%的預期。Zaner Metals副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示，市場正逐漸意識到，聯準會現階段仍將抑制通膨視為首要任務，因此「高利率維持更久」依然是最可能的政策路徑。投資人目前將焦點轉向聯準會預計公布的6月16日至17日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，希望藉此了解新任主席華許（Kevin Warsh）領導下，決策官員對未來利率走向及通膨風險的最新看法。儘管黃金向來被視為抗通膨資產，但在高利率環境下，由於持有黃金無法產生利息收益，其投資吸引力往往受到削弱。《FxEmpire》則指出，黃金循環指標（Gold Cycle Indicator）6月曾跌至近年少見低檔，過去類似訊號多次出現在重要底部，因此研判黃金正進入築底階段。分析認為，只要金價能持續站穩每盎司4000美元之上，並進一步突破4250美元關卡，將有助於確認本輪修正結束，6月底形成的低點也可能成為新一輪多頭行情的重要支撐。報告進一步指出，目前金價走勢與2006年的黃金循環具有相似特徵，若歷史模式再次重演，黃金價格有機會在2027年下半年突破每盎司7000美元大關。另一方面，各國央行仍持續增加黃金儲備。中國人民銀行公布，截至6月底，黃金儲備已增至7544萬盎司，較5月底的7496萬盎司增加，為連續第20個月擴大黃金持有量。此外，香港也於8日正式啟用黃金中央結算系統，並恢復黃金期貨交易，盼藉此強化區域黃金交易及儲備中心地位。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲0.8%至每盎司60.47美元；鉑金下跌0.3%至1635.45美元；鈀金則下跌0.6%，報1268.64美元。