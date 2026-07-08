我是廣告 請繼續往下閱讀

北市府緊急到場因應

秦慧珠曝掏空、氣爆風險

台北市又爆出天坑，市議員秦慧珠指出，敦化北路199巷16弄1號門口（松華邨旁）出現「巨大黑洞」，現場甚至瓦斯管線破裂，傳出濃烈瓦斯味。台北市副市長張溫德緊急到場，稱應是建築工地開挖連續壁的時候，有細流砂流出狀況，因此緊急回填，那因為道路塌陷，初步判斷有壓到瓦斯低壓管，目前瓦斯也持續溢出，已緊急截斷，呼籲民眾暫時遠離搶修的工地。張溫德說， 同步也會對建築基地在連續壁的施工位置，繼續加強回填跟結構支撐，兩邊一起做處理，讓道路塌陷儘快復原，解決大家的疑慮。那目前因為現場還在處理瓦斯，所以瓦斯這個逸散的狀況，數值還有高高低低，所以呼籲民眾目前先暫時遠離工地位置，讓瓦斯可以逸散，比較不會去影響到大家的狀況。秦慧珠今早揭露，敦化北路199巷16弄1號門口（松華邨旁） 發生嚴重的地層下陷！目前消防局等先遣防災人員已在現場拉起黃色封鎖線全力警戒，面對緊鄰隔壁大型建築工地的掏空危機與氣爆風險，情況真的非常危急，需要各局處處置全面到位。秦慧珠也呼籲民眾，絕對不要圍觀：天坑周邊柏油可能還會再崩塌，請大家千萬不要出於好奇過去拍照或逗留！現場嚴禁煙火：附近居民和經過的民眾，絕對不可以抽菸或點火，安全第一！行車請提早改道：該路段現在已經全面管制，汽機車請務必繞道行駛。秦慧珠說，她已經在現場火速向市府建管處、工務局以及大台北瓦斯公司發出十萬火急的通知，強力要求各相關管線單位與工程人員加速派員趕抵現場切斷瓦斯、全力進場搶修，一刻都不能延誤。