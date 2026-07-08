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王育敏追問會議 石崇良揭卓榮泰上週指示：應再考慮

中聯沙拉油因一級致癌物苯駢芘超標，但出貨高達1300公噸，但衛福部食藥署對於油品的下架措施一變再變。衛福部長石崇良今（8）日出席立法院進行專題報告並備質詢時，國民黨立委群起湧上，手舉圖卡包圍石崇良，高喊「毒油害台，院長下台」，更要他道歉負責。而石崇良全程表情嚴肅、不發一語。石崇良今日出席「食安問題爆不停，如何構建使國人安心生活就學與食品廠安全管理精進作為」進行專題報告，並備詢。不過，在一開始進行程序發言時，國民黨多位立委輪流砲轟衛福部、食藥署，更重複高喊「道歉、下台、負責、補破網」。國民黨立委徐巧芯說，決策一週改了多次，且標準與過去不一致，像蘇丹紅事件是全面下架，但此次訂了20%的標準，甚至找專家「洗地」。國民黨立委王鴻薇則說，衛福部對於重大食安事件所交出的專案報告「只有2張A4紙」，決策也反覆、荒腔走板，衛福部長應向國人道歉。在多位國民黨立委發言告一段落，多名立委拿出手舉牌，站成一排高喊「毒油害台，院長下台」，而國民黨團書記者林沛祥甚至拿出縮小版鐵製油桶，送給石崇良。接著在休息時間，國民黨立委們也群起包圍石崇良，持續高喊「毒油害台，院長下台」，也質疑決策反覆、究竟是誰蓋牌？國民黨立委王育敏質詢時則問，行政院長卓榮泰表示，早已指示有召開會議，上週五也找相關部會開會，但食安辦報告僅提到政委陳時中7月7日召開跨部會會議，而「7月3日院長是否有召開會議？」石崇良回應，7月3日主要向院長報告事件處理情況。王育敏追問，院長是否知道衛福部決定第二層產品不用全面下架、也同意這麼做？石崇良說，不是，當時院長有指示「應該要再考慮」，因此隔天召開專家會議，重新檢視當時訂下的處理原則。