寶可夢手遊《Pokémon GO》原本將在7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，但受到颱風巴威影響，官方宣布暫停7月11日社群慶典活動與相關現場活動，7月12日將視天氣狀況決定是否繼續舉辦活動。
颱風來襲！9日撤除部分布置 11日活動暫停
《Pokémon GO》官方表示，由於天氣關係，考量現場活動的安全，決定暫停原定於7月11日（周六）在「心中山線形公園」舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」社群慶典活動與相關現場活動。
另外，為了防颱，心中山線形公園周邊部分的活動主題布置，將在明（9）日提前移除，以免颱風風勢過大造成危險。「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 !」暫定改為7月12日於捷運商品館開始販售。
12日是否舉辦待決定 訓練家須注意安全
至於7月12日的「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動是否如期舉行，官方將持續密切關注天氣情況，儘快宣布7月12日是否能夠重新安排活動。線上活動「極致超級團體戰」仍會照常舉行，也提醒各位訓練家遊玩《Pokémon GO》時請注意周遭環境並注意安全，並請遵循當地主管機關的指示。
「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關資訊
活動時間：7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間，7月11日因颱風因素取消。若活動時間因颱風等劇烈天候問題，而導致活動舉辦資訊之變動，請以官方粉絲團公告為準。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。
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《Pokémon GO》官方表示，由於天氣關係，考量現場活動的安全，決定暫停原定於7月11日（周六）在「心中山線形公園」舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」社群慶典活動與相關現場活動。
另外，為了防颱，心中山線形公園周邊部分的活動主題布置，將在明（9）日提前移除，以免颱風風勢過大造成危險。「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 !」暫定改為7月12日於捷運商品館開始販售。
至於7月12日的「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動是否如期舉行，官方將持續密切關注天氣情況，儘快宣布7月12日是否能夠重新安排活動。線上活動「極致超級團體戰」仍會照常舉行，也提醒各位訓練家遊玩《Pokémon GO》時請注意周遭環境並注意安全，並請遵循當地主管機關的指示。
「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關資訊
活動時間：7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間，7月11日因颱風因素取消。若活動時間因颱風等劇烈天候問題，而導致活動舉辦資訊之變動，請以官方粉絲團公告為準。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。