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▲曾馨瑩過去經常陪郭董出門散步，近日則選擇神隱，沒再伴夫。（圖／郭台銘臉書）

鴻海集團創辦人郭台銘6月29日被狗仔曝光與謝姓女球友的緋聞後，當晚遭直擊搭乘保母車回到信義富邦舊家，疑似獨自沉澱，過了晚餐時段後他才出門散步，身邊只剩工作人員陪伴，不見嬌妻曾馨瑩以及子女的身影，讓郭董的背影看起來有些淒涼落寞。而他因為這段高齡緋聞，也已一週沒去打高爾夫球了。據《壹蘋新聞網》報導，郭董緋聞曝光首日，外界對於他的回應格外關注，但郭董並未公開發言，當天傍晚更獨自搭車從新家「首席公館」返回信義舊家。沒過多久後，曾馨瑩的同款保母車也移動到信義富邦，但待不到10分鐘就離去，返回首席公館，獨留郭董在舊家吃飯。晚餐時間過後，愛散步的郭台銘身穿POLO衫，戴著鴨舌帽走出舊家，散步回到首席公館；兩處距離大約900公尺，步行僅需12分鐘。這一路上僅有工作人員在旁陪伴，雙方沒什麼交談，他神情略顯落寞，看起來心事重重，等紅燈時更一度閉目養神。據悉，自從緋聞曝光後，原本一周要打3次高爾夫球的郭台銘，最近再也沒去大溪高爾夫球場。而球場目前也已將即時影像監視器關閉，看不到場內情況，氣氛感覺也是頗為緊張。今日郭台銘則再度被爆料，與女球友在6日晚間試圖要見面。當時他坐著保母車出沒在萬豪酒店附近，該處曾是他接送女球友的地方，郭董下車後在公園來回走動、講了約20分鐘的電話，女球友才從附近現身。但她不敢貿然靠近郭董，在發現狗仔身影後，更是直接快步離開，顯然兩人還沒斷開聯繫，關係究竟如何，讓人霧裡看花。