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台股今（8日）早盤開高後翻黑，加權指數一度上漲68點、站上45547點，漲幅約0.15%，不過賣壓隨後出籠由紅翻黑，指數暫報45276.52點，下跌202.59點、跌幅0.45%。盤面上，昨（7）日美國記憶體大廠美光（Micron）股價重挫逾4%，拖累台股記憶體族群同步走弱，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等個股全面承壓，成為今日盤面弱勢族群。觀察記憶體概念股表現，華邦電下跌7.5元、跌幅4.13%，暫報166.5元；南亞科下跌4.5元、跌幅1.12%，暫報398.5元；青雲（5386）跌11元、跌幅2.56%，暫報419.5元；宜鼎（5289）重挫80元、跌幅5.03%，暫報1510元，族群幾乎全面走跌。不過，愛普*（6531）受惠日前公布6月營收8.11億元，繳出年月雙增成績，激勵股價逆勢上攻，盤中勁揚28元、漲幅3.13%，暫報923元，成為記憶體族群中少數逆勢收紅的個股。進一步觀察跌幅較深的個股，十銓（4967）下跌15.5元、跌幅6.21%，暫報234元；宜鼎跌80元、跌幅5.03%，暫報1510元；廣穎（4973）下跌6.5元、跌幅4%，暫報156元；華邦電則跌7.5元、跌幅4.13%，暫報166.5元，皆為今日記憶體族群跌幅較重的個股。法人指出，雖然市場仍關注中國記憶體廠擴產、終端需求變化及新技術發展帶來的不確定性，但目前AI伺服器、高效能運算（HPC）需求快速成長，推升DRAM與NAND Flash需求，供給增幅仍有限。中國記憶體廠長鑫儲存（CXMT）近期受到市場關注，外界擔憂其擴產可能影響全球供需。不過法人認為，短期內新增產能仍難以有效改變供需偏緊格局，市場至少未來一至兩年仍有供應壓力。整體而言，記憶體族群短線受到大盤修正與市場情緒影響，但從營收、報價及供需結構觀察，AI帶動的新一輪記憶體循環仍未結束，後續市場焦點將集中於7月10日南亞科法說會釋出的需求展望、製程進度與產能規劃。