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憑台語歌曲《運轉人生》爆紅的27歲歌手邱軍，2024年底因酒駕撞死計程車司機、肇事逃逸，一審遭判有期徒刑10年，目前案件仍未定讞。未料官司尚未落幕，他又捲入酒吧鬥毆案，台北地檢署今（8）日偵查終結，認定邱軍與友人涉在公共場所聚眾鬥毆，依法起訴6人。根據起訴書指出，今年2月8日清晨，邱軍與王姓、陳姓友人前往台北市中山區一間酒吧飲酒，期間另一桌林姓、李姓及牛姓男子也在店內消費。雙方疑因細故發生口角，進一步演變成推擠衝突，最後兩派共6人在店內徒手互毆，直到警方獲報到場才停止。檢方認為，雙方明知酒吧屬不特定民眾可自由進出的公共場所，仍聚集3人以上互相施暴、鬥毆，已涉嫌違反《刑法》聚眾鬥毆罪，因此依法將邱軍等6人提起公訴。起訴內容指出，林男、李男及牛男事後均指控遭對方毆打，其中有人稱遭酒瓶砸傷，也有人指控遭邱軍及其友人攻擊。不過由於3人均未提出診斷證明佐證傷勢，加上傷害部分與聚眾鬥毆罪屬裁判上一罪，檢方未另就傷害罪部分起訴。邱軍2024年底酒駕撞上在基隆路邊排班的兩名計程車司機，造成李姓司機送醫7天後傷重不治，事後更離開現場，直到2天後才到案。基隆地院國民法庭今年4月依酒駕致死、肇事逃逸致死等罪，合併判處有期徒刑10年，目前案件尚未確定；法院另裁定自5月26日起限制出境、出海8個月，以啟動防逃機制。