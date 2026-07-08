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每天只唸書15分鐘？網友驚呆：這是什麼神仙學習法
最讓家長圈炸鍋的，是朱鎮男大方公開自己的讀書秘訣——每天竟然只花15分鐘溫習功課！不過他也透露，自己另外每週二、三、日固定補習中文、英文、數學三科，每次1.5小時。他坦言補習過程確實有點辛苦，但一切都值得，「我現在真的超級無敵開心，感覺自己在做夢一樣，Happy Happy！」情緒相當高昂，感染力十足。
媽媽神預備！早就準備好「備案志願」資料
朱媽媽受訪時則透露，其實派位這件事說到底還是要看運氣，因此她早已提前準備好備案學校的申請資料，「前一晚就準備好了，萬一今天派位結果不理想，就可以立刻拿去心儀學校試試看」，展現出「家長界超前部署」的實戰智慧。朱鎮男自己也坦言其實心裡曾捏一把冷汗，畢竟派位就像「大抽獎」，看到派位證出爐那一刻，才終於鬆了一口氣。
「讀書係我本份」神句曾爆紅全網 「本份仔」陳同學就是同校學長
事隔一年，如今2026年輪到朱鎮男接棒登場，同樣考進華仁書院，同樣在鏡頭前真情流露，讓不少網友直接聯想到「本份仔」陳同學的經典畫面，直呼「原來華仁書院每年都有金句王」、「這間學校是不是有什麼魔力，學生講話都特別有記憶點」，兩代「華仁金句男孩」的反差趣味，也讓這則升中派位新聞再度成為全網熱議焦點。
校風純樸圈粉全網 網友：小朋友根本自帶自信氣場
朱鎮男的感言片段一出，網友紛紛留言洗版讚爆：「校風真的很純樸，連主播都忍不住笑了」、「小朋友完全不怯場，講話又有條理，超有自信」、「成績好人緣又好，根本人生勝利組」、「一口氣道地廣東話，完全沒有懶音，這對父母跟老師真的教得很好」，堪稱本週最療癒的正能量新聞。
每天15分鐘唸書夠不夠？家長圈吵翻
不過，朱鎮男「每天只唸15分鐘」的讀書習慣曝光後，也在家長社群圈掀起熱烈討論。有網友忍不住吐槽：「15分鐘就夠？我家小孩唸兩小時都還不夠」，也有人認為「補習一次1.5小時已經不少了，一週加起來也是好幾個鐘頭」，更有家長心有戚戚焉直呼：「人家是天生資質好，真的比不來」。這波討論也讓外界好奇，究竟朱鎮男是天資聰穎型學霸，還是掌握了超高效讀書法，才能用這麼短的溫習時間就考進傳統名校。