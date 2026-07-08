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香港「升中派位」（等同台灣國中新生分發）結果7日正式公布，全港有高達七成四學生順利獲派第一志願學校，九成一考生更擠進前三志願名單內。其中，油麻地一間小學表現特別亮眼，班上九成二學生都順利抽中第一志願，近乎九成九考生擠進前三志願，成績單相當驚人。這次派位結果出爐後，最讓網友津津樂道的，莫過於一名小六男生朱鎮男。他成功獲分發進入香港傳統名校「九龍華仁書院」，開心到當場語無倫次、情緒相當激動，直呼：「我真的瘋掉了！完全不敢相信自己的實力，我竟然可以考進九龍華仁！」他還激動一一感謝爸媽、老師和同學的教導，感言誠意十足，讓不少網友直呼太可愛。最讓家長圈炸鍋的，是朱鎮男大方公開自己的讀書秘訣——每天竟然只花15分鐘溫習功課！不過他也透露，自己另外每週二、三、日固定補習中文、英文、數學三科，每次1.5小時。他坦言補習過程確實有點辛苦，但一切都值得，「我現在真的超級無敵開心，感覺自己在做夢一樣，Happy Happy！」情緒相當高昂，感染力十足。朱媽媽受訪時則透露，其實派位這件事說到底還是要看運氣，因此她早已提前準備好備案學校的申請資料，「前一晚就準備好了，萬一今天派位結果不理想，就可以立刻拿去心儀學校試試看」，展現出「家長界超前部署」的實戰智慧。朱鎮男自己也坦言其實心裡曾捏一把冷汗，畢竟派位就像「大抽獎」，看到派位證出爐那一刻，才終於鬆了一口氣。其實這已經不是華仁書院小六生語出驚人的第一次！時間回到2024年，同樣是升中派位放榜的日子，來自「油蔴地天主教小學（海泓道）」（簡稱「新油天」）的陳同學，同樣以超淡定姿態獲派進入Band 1傳統名校「華仁書院」。當時他面對鏡頭訪問，一句「辛苦講唔上，因為我覺得讀書係我嘅本份」，語氣平靜卻霸氣十足，瞬間讓站在旁邊的兩名同學露出目瞪口呆的驚訝表情，這一幕反差萌畫面被拍下後，隨即在網路上瘋傳，「讀書係我本份」這句話也就此爆紅，成為當年升中派位季最經典的金句之一，陳同學更因此被封為「本份仔」，一戰成名。事隔一年，如今2026年輪到朱鎮男接棒登場，同樣考進華仁書院，同樣在鏡頭前真情流露，讓不少網友直接聯想到「本份仔」陳同學的經典畫面，直呼「原來華仁書院每年都有金句王」、「這間學校是不是有什麼魔力，學生講話都特別有記憶點」，兩代「華仁金句男孩」的反差趣味，也讓這則升中派位新聞再度成為全網熱議焦點。朱鎮男的感言片段一出，網友紛紛留言洗版讚爆：「校風真的很純樸，連主播都忍不住笑了」、「小朋友完全不怯場，講話又有條理，超有自信」、「成績好人緣又好，根本人生勝利組」、「一口氣道地廣東話，完全沒有懶音，這對父母跟老師真的教得很好」，堪稱本週最療癒的正能量新聞。不過，朱鎮男「每天只唸15分鐘」的讀書習慣曝光後，也在家長社群圈掀起熱烈討論。有網友忍不住吐槽：「15分鐘就夠？我家小孩唸兩小時都還不夠」，也有人認為「補習一次1.5小時已經不少了，一週加起來也是好幾個鐘頭」，更有家長心有戚戚焉直呼：「人家是天生資質好，真的比不來」。這波討論也讓外界好奇，究竟朱鎮男是天資聰穎型學霸，還是掌握了超高效讀書法，才能用這麼短的溫習時間就考進傳統名校。