中央日前核定國家電影及視聽文化中心二期計畫，對此國民黨新北市長參選人李四川陣營質疑對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧收割。對此蘇巧慧今（8）日表示，
國影中心二期為了增加停車空間，預算必須要增加到一倍，所以來往討論了很多年，若自己當上市長一定會與中央合作，爭取把三金，金馬、金鐘、金曲都能夠到這裡來的落腳，變成是「三金博物館」。
對手質疑在院長蘇貞昌時期停擺6年，現在才讓蘇巧慧收割，對此蘇巧慧說，國影中心二期為了增加停車空間，預算必須要增加到一倍，所以這件事情來來往往討論了很多年。
蘇巧慧說，現在在自己和立委吳秉叡共同爭取下，行政院已經核定計劃，預算83億中央全額補助，汽機車的停車位各也增加到800席，這是新莊、新北的大事，大家都很高興。
最後蘇巧慧表示，如果未來可以當上市長的話，一定會和中央合作，爭取把三金，金馬、金鐘、金曲都能夠到這裡來的落腳，變成是「三金博物館」，帶動地方的影視音產業。
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對手質疑在院長蘇貞昌時期停擺6年，現在才讓蘇巧慧收割，對此蘇巧慧說，國影中心二期為了增加停車空間，預算必須要增加到一倍，所以這件事情來來往往討論了很多年。
蘇巧慧說，現在在自己和立委吳秉叡共同爭取下，行政院已經核定計劃，預算83億中央全額補助，汽機車的停車位各也增加到800席，這是新莊、新北的大事，大家都很高興。
最後蘇巧慧表示，如果未來可以當上市長的話，一定會和中央合作，爭取把三金，金馬、金鐘、金曲都能夠到這裡來的落腳，變成是「三金博物館」，帶動地方的影視音產業。