我是廣告 請繼續往下閱讀

三度達巔峰！巴威強度一路進化成「超肥巨獸」

▲巴威颱風暴風半徑今（8）日上午從350公里增長到380公里，但中心強度並未上升。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

聖嬰、暖海水助攻！巴威三度衝巔峰原因曝光

▲聖嬰年（紅色數字）時，颱風生成的位置比較靠東，因路徑增長，颱風有更充足的時間發展。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

環境「太剛好」助巴威再爆發！神似2015年蘇迪勒

▲2015年的蘇迪勒颱風，也曾在聖嬰年歷經多次重整，最後減弱侵襲台灣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）生成後，不只龐大的身軀、可怕的路徑受到關注，「強度」發展也是一大話題，從上周四（7月2日）生成開始，巴威颱風已經歷經「3次巔峰強度」，結構不斷重整，對此中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，「聖嬰現象、待在溫暖海面太久」成為強度爆發的最大主因。回顧巴威颱風強度發展，上周四生成後進入第一波快速發展期，上周五（7月3日）成為強烈颱風，上周六（7月4日）發育趨緩維持強度，周日（7月5日）出現「雙眼牆」結構，周一（7月6日）達到2次巔峰，周二（7月7日）結構又再重整，今（9）日達第3次巔峰，目前近中心最大風速來到每秒60公尺、暴風半徑380公里，是名副其實的「超肥巨獸」。黃椿喜指出，巴威颱風能有如此瘋狂的發展，今年開始發展的「聖嬰現象」相當關鍵，聖嬰現象發展時，夏秋季「暖海水環境」偏向赤道中東太平洋，這樣偏暖的環境適合颱風系統發展，當颱風生成在中東太平洋，路徑又往台灣所在的西北太平洋時，就表示「颱風發展強度的時間拉長」，且不容易受到陸地影響。除了聖嬰現象之外，巴威颱風從上周到本周，整條路徑都在「溫度較高的海面上發展」，不停吸收能量，當颱風中心發展速度太快，周圍的環流無法跟上，就會形成「雙眼牆」，並迫使颱風進行結構重整，重整完就會回到巔峰，「強烈颱風有60%至70%會進行這樣的轉換。」黃椿喜強調，巴威颱風的觀測資料明顯呈現上述情況，且它重整時沒有受到陸地或其他系統影響，因此強度能夠維持，接著就再迎巔峰，「只能說整個環境都太剛好了」。不過巴威颱風今晚開始轉向西北朝台灣接近，往北過程中海溫降低，強度也會開始衰退，預計周五、周六影響時，落在「強颱下限至中颱上限。」黃椿喜也分享，過去出現多次巔峰的颱風並不罕見，但與巴威最類似的，是2015年的「蘇迪勒颱風」，當年也是聖嬰年，蘇迪勒也是在關島附近生成，路徑耗費一周登陸台灣，中間這段期間也是快速增強到強颱，並在太平洋上不停重整，侵襲台灣前才減弱為中颱。