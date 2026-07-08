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▲台中市消防局致力老舊電線更換、住宅用火災警報器設置及維護宣導，有效下降建築物火警（圖/記者鄧力軍翻攝）

台中市消防局常年結合民間防火宣導及改善防災設備，火災、傷亡明顯下降。據統計分析檢視114、115年上半年同期比較，台中市建築物火災由155件降至138件，減少17件，降幅約11%；火災死亡人數由10人降至3人，減少7人，降幅達70%；火災受傷人數則由17人降至7人，減少10人，降幅約59%，均明顯有下降趨勢。台中市消防局探究下降因素：包括加強消防安全檢查、落實高風險場所管理、加強用火用電宣導，老舊電線更換、住宅用火災警報器設置及維護宣導、並精進同仁救災訓練與指揮調度能力等。例如7月6日消防局即結合「慈濟中區合心災害應變中心」副召集人黃洲堯師兄、「中區慈警會合心」謝美珠師姊等68位夥伴蒞臨台中市消防局參訪交流，共同研討災害現場後勤支援、物資調度及協作機制。消防局表示建築物火災及傷亡人數明顯下降，是與市民共同努力的結果，惟仍呼籲市民養成良好的用火、用電習慣，定期檢查電器設備，避免電線老舊或超載使用，注意瓦斯管線是否有破損漏氣情況，並安裝及定期測試住宅用火災警報器，以提升火災初期預警能力，爭取寶貴滅火及避難時間。