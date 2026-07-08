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▲2026年世界盃8強淘汰賽正式開踢，7月10日凌晨4點由法國交手摩洛哥。（圖／翻攝自FIFA官網）

📍2026世界盃16強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月5日 凌晨1點 加拿大 0:3 摩洛哥 2 7月5日 凌晨5點 巴拉圭 0:1 法國 3 7月6日 凌晨4點 巴西 1:2 挪威 4 7月6日 上午8點 墨西哥 2:3 英格蘭 5 7月7日 凌晨3點 葡萄牙 0:1 西班牙 6 7月7日 上午8點 美國 1:4 比利時 7 7月8日 凌晨12點 阿根廷 3:2 埃及 8 7月8日 凌晨4點 瑞士 0（4）:（3）0 哥倫比亞

📍法國VS摩洛哥戰力分析

📍關鍵看點與焦點球員

📍法國VS摩洛哥傷兵名單與預測先發

⚽法國預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 邁尼昂 Mike Maignan 後衛 孔德 Jules Kounde 後衛 薩利巴 William Saliba 後衛 烏帕梅卡諾 Dayay Upamecano 後衛 迪涅 Lucas Digne 中場 拉比奧 Adrien Rabiot 中場 科內 Manu Koné 前鋒 登貝萊 Ousmane Dembele 前鋒 奧利塞 Michael Olise 前鋒 巴爾科拉 Bradley Barcola 前鋒 姆巴佩 Kylian Mbappe

⚽摩洛哥預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 博諾 Yassine Bounou 後衛 哈基米 Achraf Hakimi 後衛 迪奧普 Issa Diop 後衛 里亞德 Chadi Riad 後衛 馬茲拉維 Noussair Mazraoui 中場 埃爾艾納伊 Neil El Aynaoui 中場 布阿迪 Ayyoub Bouaddi 中場 埃爾哈努斯 Bilal El Khannouss 中場 歐納希 Azzedine Ounahi 中場 拉希米 Soufiane Rahimi 前鋒 迪亞斯 Brahim Diaz

📍法國VS摩洛哥近期狀態

📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單

📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月10日 凌晨4點 法國 VS 摩洛哥 2 7月11日 凌晨3點 西班牙 VS 比利時 3 7月12日 凌晨5點 挪威 VS 英格蘭 4 7月12日 上午9點 阿根廷 VS 瑞士

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月10日8強淘汰賽，由法國對決摩洛哥，這是雙方自2022年卡達世界盃4強後，再度於世界盃交手，當時法國以2：0擊退摩洛哥，因此對摩洛哥來說，此役是最佳的報仇機會。此役另一個焦點是，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）能否再次進球，追平阿根廷球王梅西，爭奪本屆金靴獎。法國VS摩洛哥（世界盃8強淘汰賽）2026年7月10日 凌晨4點（台灣時間）吉列體育場（波士頓）特略（Facundo Tello，阿根廷）中場核心楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）因大腿肌肉傷勢缺席了對陣巴拉圭的比賽，並連續幾天缺席訓練，此役出賽成疑。主教練德尚（Didier Deschamps）可能不會冒險，並繼續由科內（Manu Koné）頂替其位置，與德尚的心腹愛將拉比奧（Adrien Rabiot）搭檔中場。好消息是，前鋒圖拉姆（Marcus Thuram）因小腿問題缺席了三場比賽，但目前已恢復全面訓練，預計將從小組替補席出發。效力於拜仁慕尼黑的新星塞巴里（Ismael Saibari）因拉傷大腿後側肌肉，在16強賽中被提前換下，此役出賽成疑，其空缺可能由替補前鋒拉希米（Soufiane Rahimi）頂替。另外，中後里亞德（Chadi Riad）的身體狀況也還有待觀察。法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在對陣巴拉圭的比賽中罰進關鍵點球，目前已在本屆賽事攻入7球，與哈蘭德（Erling Haaland）在星光璀璨的金靴獎爭奪戰中並列第2，僅次於阿根廷球王梅西（Lionel Messi，8球）。此外，姆巴佩的世界盃個人總進球數已達到19球，正與梅西展開歷史總進球王的激烈競爭。在姆巴佩的光芒背後，法國隊的奧利塞（Michael Olise）近6次代表國家隊出賽貢獻了8次進球參與（3進球、5助攻），而這5次助攻全部來自本屆世界盃，距離世界盃歷史單屆助攻紀錄僅差3次。摩洛哥中場歐納希（Azzedine Ounahi）在對陣加拿大時梅開二度，打破了自己長達11場的世界盃進球荒。他過去8次為國家隊進球的比賽摩洛哥全數獲勝，且近7次都伴隨著完封。摩洛哥的組織核心迪亞斯（Brahim Diaz）在對陣加拿大時送出2次助攻，目前以累計4次助攻保持著非洲球員的世界盃歷史助攻紀錄，他今年已為國家隊貢獻了10次進球參與。禁賽：無傷勢疑慮：楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni，出賽成疑）禁賽：傷勢疑慮：塞巴里（Ismael Saibari，出賽成疑）、里亞德（Chadi Riad，出賽成疑）法國在本屆世界盃的前4場比賽中憑藉星光熠熠的進攻線輕鬆過關，但在16強賽中，他們遭遇了巴拉圭的惡意防守，在一場火藥味十足的苦戰中以1：0驚險勝出。法國目前在正式比賽中已保持12場不敗（11勝1和），且正處於7連勝的絕佳狀態。若能在8強賽將連勝紀錄擴大到8場（自2004年以來首次），他們將成為歷史上第3支連續3屆闖進世界盃4強的國家。這場比賽對總教練德尚而言也具有歷史意義，這將是他帶領國家隊征戰的第25場世界盃會內賽賽事，追平了舍恩（Helmut Schon）保持的歷史紀錄。這也是即將在本屆賽事後卸任的德尚所渴望拿下的第20場世界盃勝利。不過，勝利絕非探囊取物，因為法國在本世紀世界盃正規時間（非12強PK大戰）的6次失利中，就有3次是輸給非洲球隊。摩洛哥在16強賽中展現出殘酷且高效的進攻，全場僅4次正射就將3球送入加拿大的球門，輕鬆晉級。摩洛哥包辦了歷史上僅有的2次「非洲球隊在單屆世界盃前5場保持不敗」的紀錄，而他們這次將全力報2022年4強賽被法國隊2：0擊敗的一箭之仇。目前世界排名第7的摩洛哥由沃阿比（Mohamed Ouahbi）執教，他們在小組賽獲得第2名，隨後在淘汰賽擊退荷蘭、加拿大。自今年1月非洲盃決賽後，他們已保持10場比賽不敗（7勝3平），這無疑證明了他們具備爆冷逆襲的實力，但此役也將是他們至今面臨的最嚴峻考驗。法國在先前的6次交鋒中保持不敗（4勝2和），在2022年4強賽中以2：0戰勝了法國，這也是雙方此前唯一一次正式比賽交鋒。▪️邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）▪️迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）▪️坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）▪️阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）