2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月10日8強淘汰賽，由法國對決摩洛哥，這是雙方自2022年卡達世界盃4強後，再度於世界盃交手，當時法國以2：0擊退摩洛哥，因此對摩洛哥來說，此役是最佳的報仇機會。此役另一個焦點是，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）能否再次進球，追平阿根廷球王梅西，爭奪本屆金靴獎。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場8強淘汰賽法國VS摩洛哥的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/10 法國VS摩洛哥基本資訊
📍2026世界盃16強淘汰賽賽事結果
📍法國VS摩洛哥戰力分析
📍關鍵看點與焦點球員
📍法國VS摩洛哥預測先發名單與傷兵名單
📍法國VS摩洛哥近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/10 法國VS摩洛哥基本資訊
📍比賽對戰：法國VS摩洛哥（世界盃8強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月10日 凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：吉列體育場（波士頓）
📍主裁判：特略（Facundo Tello，阿根廷）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽事結果
📍法國VS摩洛哥戰力分析
法國：中場核心楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）因大腿肌肉傷勢缺席了對陣巴拉圭的比賽，並連續幾天缺席訓練，此役出賽成疑。主教練德尚（Didier Deschamps）可能不會冒險，並繼續由科內（Manu Koné）頂替其位置，與德尚的心腹愛將拉比奧（Adrien Rabiot）搭檔中場。
好消息是，前鋒圖拉姆（Marcus Thuram）因小腿問題缺席了三場比賽，但目前已恢復全面訓練，預計將從小組替補席出發。
摩洛哥：效力於拜仁慕尼黑的新星塞巴里（Ismael Saibari）因拉傷大腿後側肌肉，在16強賽中被提前換下，此役出賽成疑，其空缺可能由替補前鋒拉希米（Soufiane Rahimi）頂替。另外，中後里亞德（Chadi Riad）的身體狀況也還有待觀察。
📍關鍵看點與焦點球員
金靴獎之爭： 法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在對陣巴拉圭的比賽中罰進關鍵點球，目前已在本屆賽事攻入7球，與哈蘭德（Erling Haaland）在星光璀璨的金靴獎爭奪戰中並列第2，僅次於阿根廷球王梅西（Lionel Messi，8球）。此外，姆巴佩的世界盃個人總進球數已達到19球，正與梅西展開歷史總進球王的激烈競爭。
助攻新星： 在姆巴佩的光芒背後，法國隊的奧利塞（Michael Olise）近6次代表國家隊出賽貢獻了8次進球參與（3進球、5助攻），而這5次助攻全部來自本屆世界盃，距離世界盃歷史單屆助攻紀錄僅差3次。
摩洛哥核心： 摩洛哥中場歐納希（Azzedine Ounahi）在對陣加拿大時梅開二度，打破了自己長達11場的世界盃進球荒。他過去8次為國家隊進球的比賽摩洛哥全數獲勝，且近7次都伴隨著完封。
歷史紀錄： 摩洛哥的組織核心迪亞斯（Brahim Diaz）在對陣加拿大時送出2次助攻，目前以累計4次助攻保持著非洲球員的世界盃歷史助攻紀錄，他今年已為國家隊貢獻了10次進球參與。
📍法國VS摩洛哥傷兵名單與預測先發
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni，出賽成疑）
摩洛哥傷兵名單：
禁賽：
傷勢疑慮：塞巴里（Ismael Saibari，出賽成疑）、里亞德（Chadi Riad，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽法國預測先發（4-2-3-1）：
⚽摩洛哥預測先發（4-2-3-1）：
📍法國VS摩洛哥近期狀態
法國：法國在本屆世界盃的前4場比賽中憑藉星光熠熠的進攻線輕鬆過關，但在16強賽中，他們遭遇了巴拉圭的惡意防守，在一場火藥味十足的苦戰中以1：0驚險勝出。法國目前在正式比賽中已保持12場不敗（11勝1和），且正處於7連勝的絕佳狀態。若能在8強賽將連勝紀錄擴大到8場（自2004年以來首次），他們將成為歷史上第3支連續3屆闖進世界盃4強的國家。
這場比賽對總教練德尚而言也具有歷史意義，這將是他帶領國家隊征戰的第25場世界盃會內賽賽事，追平了舍恩（Helmut Schon）保持的歷史紀錄。這也是即將在本屆賽事後卸任的德尚所渴望拿下的第20場世界盃勝利。不過，勝利絕非探囊取物，因為法國在本世紀世界盃正規時間（非12強PK大戰）的6次失利中，就有3次是輸給非洲球隊。
摩洛哥：摩洛哥在16強賽中展現出殘酷且高效的進攻，全場僅4次正射就將3球送入加拿大的球門，輕鬆晉級。摩洛哥包辦了歷史上僅有的2次「非洲球隊在單屆世界盃前5場保持不敗」的紀錄，而他們這次將全力報2022年4強賽被法國隊2：0擊敗的一箭之仇。
目前世界排名第7的摩洛哥由沃阿比（Mohamed Ouahbi）執教，他們在小組賽獲得第2名，隨後在淘汰賽擊退荷蘭、加拿大。自今年1月非洲盃決賽後，他們已保持10場比賽不敗（7勝3平），這無疑證明了他們具備爆冷逆襲的實力，但此役也將是他們至今面臨的最嚴峻考驗。
📍歷史對戰紀錄：法國在先前的6次交鋒中保持不敗（4勝2和），在2022年4強賽中以2：0戰勝了法國，這也是雙方此前唯一一次正式比賽交鋒。
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
▪️門將：博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）
▪️後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）
▪️中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）
▪️前鋒：斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）
📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026世界盃7/10 法國VS摩洛哥基本資訊
📍2026世界盃16強淘汰賽賽事結果
📍法國VS摩洛哥戰力分析
📍關鍵看點與焦點球員
📍法國VS摩洛哥預測先發名單與傷兵名單
📍法國VS摩洛哥近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：法國VS摩洛哥（世界盃8強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月10日 凌晨4點（台灣時間）
📍比賽地點：吉列體育場（波士頓）
📍主裁判：特略（Facundo Tello，阿根廷）
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月5日
|凌晨1點
|加拿大 0:3 摩洛哥
|2
|7月5日
|凌晨5點
|巴拉圭 0:1 法國
|3
|7月6日
|凌晨4點
|巴西 1:2 挪威
|4
|7月6日
|上午8點
|墨西哥 2:3 英格蘭
|5
|7月7日
|凌晨3點
|葡萄牙 0:1 西班牙
|6
|7月7日
|上午8點
|美國 1:4 比利時
|7
|7月8日
|凌晨12點
|阿根廷 3:2 埃及
|8
|7月8日
|凌晨4點
|瑞士 0（4）:（3）0 哥倫比亞
法國：中場核心楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）因大腿肌肉傷勢缺席了對陣巴拉圭的比賽，並連續幾天缺席訓練，此役出賽成疑。主教練德尚（Didier Deschamps）可能不會冒險，並繼續由科內（Manu Koné）頂替其位置，與德尚的心腹愛將拉比奧（Adrien Rabiot）搭檔中場。
好消息是，前鋒圖拉姆（Marcus Thuram）因小腿問題缺席了三場比賽，但目前已恢復全面訓練，預計將從小組替補席出發。
摩洛哥：效力於拜仁慕尼黑的新星塞巴里（Ismael Saibari）因拉傷大腿後側肌肉，在16強賽中被提前換下，此役出賽成疑，其空缺可能由替補前鋒拉希米（Soufiane Rahimi）頂替。另外，中後里亞德（Chadi Riad）的身體狀況也還有待觀察。
金靴獎之爭： 法國隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在對陣巴拉圭的比賽中罰進關鍵點球，目前已在本屆賽事攻入7球，與哈蘭德（Erling Haaland）在星光璀璨的金靴獎爭奪戰中並列第2，僅次於阿根廷球王梅西（Lionel Messi，8球）。此外，姆巴佩的世界盃個人總進球數已達到19球，正與梅西展開歷史總進球王的激烈競爭。
助攻新星： 在姆巴佩的光芒背後，法國隊的奧利塞（Michael Olise）近6次代表國家隊出賽貢獻了8次進球參與（3進球、5助攻），而這5次助攻全部來自本屆世界盃，距離世界盃歷史單屆助攻紀錄僅差3次。
摩洛哥核心： 摩洛哥中場歐納希（Azzedine Ounahi）在對陣加拿大時梅開二度，打破了自己長達11場的世界盃進球荒。他過去8次為國家隊進球的比賽摩洛哥全數獲勝，且近7次都伴隨著完封。
歷史紀錄： 摩洛哥的組織核心迪亞斯（Brahim Diaz）在對陣加拿大時送出2次助攻，目前以累計4次助攻保持著非洲球員的世界盃歷史助攻紀錄，他今年已為國家隊貢獻了10次進球參與。
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni，出賽成疑）
摩洛哥傷兵名單：
禁賽：
傷勢疑慮：塞巴里（Ismael Saibari，出賽成疑）、里亞德（Chadi Riad，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽法國預測先發（4-2-3-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|邁尼昂
|Mike Maignan
|後衛
|孔德
|Jules Kounde
|後衛
|薩利巴
|William Saliba
|後衛
|烏帕梅卡諾
|Dayay Upamecano
|後衛
|迪涅
|Lucas Digne
|中場
|拉比奧
|Adrien Rabiot
|中場
|科內
|Manu Koné
|前鋒
|登貝萊
|Ousmane Dembele
|前鋒
|奧利塞
|Michael Olise
|前鋒
|巴爾科拉
|Bradley Barcola
|前鋒
|姆巴佩
|Kylian Mbappe
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|博諾
|Yassine Bounou
|後衛
|哈基米
|Achraf Hakimi
|後衛
|迪奧普
|Issa Diop
|後衛
|里亞德
|Chadi Riad
|後衛
|馬茲拉維
|Noussair Mazraoui
|中場
|埃爾艾納伊
|Neil El Aynaoui
|中場
|布阿迪
|Ayyoub Bouaddi
|中場
|埃爾哈努斯
|Bilal El Khannouss
|中場
|歐納希
|Azzedine Ounahi
|中場
|拉希米
|Soufiane Rahimi
|前鋒
|迪亞斯
|Brahim Diaz
法國：法國在本屆世界盃的前4場比賽中憑藉星光熠熠的進攻線輕鬆過關，但在16強賽中，他們遭遇了巴拉圭的惡意防守，在一場火藥味十足的苦戰中以1：0驚險勝出。法國目前在正式比賽中已保持12場不敗（11勝1和），且正處於7連勝的絕佳狀態。若能在8強賽將連勝紀錄擴大到8場（自2004年以來首次），他們將成為歷史上第3支連續3屆闖進世界盃4強的國家。
這場比賽對總教練德尚而言也具有歷史意義，這將是他帶領國家隊征戰的第25場世界盃會內賽賽事，追平了舍恩（Helmut Schon）保持的歷史紀錄。這也是即將在本屆賽事後卸任的德尚所渴望拿下的第20場世界盃勝利。不過，勝利絕非探囊取物，因為法國在本世紀世界盃正規時間（非12強PK大戰）的6次失利中，就有3次是輸給非洲球隊。
目前世界排名第7的摩洛哥由沃阿比（Mohamed Ouahbi）執教，他們在小組賽獲得第2名，隨後在淘汰賽擊退荷蘭、加拿大。自今年1月非洲盃決賽後，他們已保持10場比賽不敗（7勝3平），這無疑證明了他們具備爆冷逆襲的實力，但此役也將是他們至今面臨的最嚴峻考驗。
📍歷史對戰紀錄：法國在先前的6次交鋒中保持不敗（4勝2和），在2022年4強賽中以2：0戰勝了法國，這也是雙方此前唯一一次正式比賽交鋒。
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
▪️門將：博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）
▪️後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）
▪️中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）
▪️前鋒：斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）
📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月10日
|凌晨4點
|法國 VS 摩洛哥
|2
|7月11日
|凌晨3點
|西班牙 VS 比利時
|3
|7月12日
|凌晨5點
|挪威 VS 英格蘭
|4
|7月12日
|上午9點
|阿根廷 VS 瑞士
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直
更多「2026世界盃」相關新聞。