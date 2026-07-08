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南僑集團日前自主檢驗發現向上游採購的原料油，驗出致癌物「苯駢芘」含量超標4倍，原被外界視為主動把關食品安全的「吹哨者」，卻因未依規定即時向主管機關通報，遭台北市衛生局依《食品安全衛生管理法》裁罰300萬元。南僑（1702）7日發布重大訊息表示，待收到正式裁罰書後，將與律師研議依法提起行政救濟。台北市衛生局表示，南僑油脂在自主檢驗向中聯購買的「大豆油（原料油：S/B）」時，發現苯駢芘檢驗結果不符合規定，並已於6月10日通知上游供應商福壽實業原料異常。不過，衛生局認為，南僑未依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，主動向主管機關通報，因此依法裁罰300萬元。針對裁罰，南僑透過重大訊息說明，當時公司實驗室針對福壽提供的一級黃豆油留樣進行檢驗，確實驗出苯駢芘超標。不過，在檢驗結果出爐前，該批原料油早已投入生產桶槽。公司隨即針對桶槽內油品及後續生產的兩項成品進行緊急複驗，結果顯示，桶槽油品及兩項成品的苯駢芘含量均符合國家標準。南僑表示，基於最終油品及成品檢驗結果皆合格，代表產品未受到污染、品質安全無虞，因此主觀認定不符合《食安法》所稱應通報情形，並非刻意延誤通報。南僑也澄清，本次行政裁罰的對象為轉投資子公司「南僑油脂事業股份有限公司」，並非南僑投資控股。公司強調，目前所有食用油產品均符合國家食品安全規範，消費者可安心使用。由於截至目前尚未收到台北市衛生局正式裁罰書，待收到後，將委請律師團隊研議，依法提出行政救濟，以維護公司權益。