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▲劉德華（右起）和吳宗憲、柯受良一起撿斷掉的樹枝，清理路面。（圖／翻攝自情深友于YouTube）

▲劉德華（右下）當時還幫忙救護人員把老奶奶抬上擔架。（圖／翻攝自情深友于YouTube）

香港天王劉德華過去曾與吳宗憲、柯受良合作推出歌曲〈笨小孩〉，當時MV便是在台北街頭拍攝的。有趣的是，拍攝當天剛好遇到瑞伯颱風襲台，3人硬著頭皮穿雨衣跑上街，差點被風吹倒。不僅如此，劉德華、吳宗憲、柯受良還攜手將擋在路中間的巨型樹枝移開、更幫一名跌倒的老奶奶叫救護車，這些畫面全是颱風天真實發生的故事，成為有趣彩蛋。瑞伯颱風在1998年10月襲台，當時劉德華人在台北，要跟吳宗憲、柯受良一起拍〈笨小孩〉MV，本來導演就有安排下雨的場景，打算在片場內拍攝，結果剛好遇到瑞伯帶來劇烈風雨，導演索性叫3人直接穿著雨衣，上街頭去拍。只見劉德華與吳宗憲、柯受良在風雨中奔跑，雨傘都被吹斷、雨衣也被吹得亂七八糟，看起來相當狼狽，3人卻苦中作樂，在敦化北路上來回奔跑、嬉鬧，還幫忙指揮交通，把吹斷在地上的樹枝移開。他們路上更遇到一名跌倒的老奶奶，3人就幫忙叫救護車，還一起把老奶奶抬上擔架，看起來相當熱血，也很符合笨小孩的歌詞意境。這段回憶也讓劉德華始終難忘，他2023年答應客串國片《速命道》，就是看在柯受良的面子上。因為該部電影由柯受良的兒子柯有謙執導，劉德華當時受訪談及與柯受良的交情，他笑說：「我認識的黑哥（柯受良）是對工作很有熱誠的人， 最難忘一定是當年拍〈笨小孩〉那首MV ，我跟黑哥、吳宗憲在刮颱風下走到街上走來走去，雖然很傻氣， 但大家一條心像兄弟。」