中度颱風巴威（BAVI）來勢洶洶！中央氣象署今（11日）發布最新觀測，巴威七級暴風圈已於凌晨1點15分正式碰觸台灣陸地。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，清晰的「甜甜圈雙眼牆」進入雷達區，粗暴的「條狀雨帶」更死死鎖定西半部。今日全天將是颱風距離最近、風雨最劇烈時刻！《NOWNEWS今日新聞》為您盤點最新風雨時程，北部及西半部民眾務必嚴加防範。
🟡 氣象署最新數據：暴風半徑廣達 380 公里
根據中央氣象署今日 2 時最新颱風警報資料，巴威颱風仍維持高效能運轉：
中心位置：北緯 23.7 度，東經 125.3 度（即在台東東方海面上）。
移動速度：以每小時 26 公里速度，持續向北北西穩定進行。
風力強度：近中心最大風速每秒 40 公尺（約 13 級風），瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約 15 級風），中心氣壓 950 百帕。
暴風半徑：七級風平均暴風半徑廣達 380 公里（東北側更達 410 公里），十級風平均暴風半徑亦達 150 公里。
🟡 條狀雨帶狂炸西半部！北部慎防猛烈風雨
「台灣颱風論壇｜天氣特急」清晨急報，巴威颱風眼進入觀測區後，甜甜圈雙眼牆結構清晰可見。粉專指出，目前西半部上空已出現明顯的「條狀雨帶」，這代表整個西半部已被鎖進颱風最核心的勢力範圍。今日北部、西半部將面臨持續性的強風雨暴擊。相較之下，花東地區因位處背風面，風雨感受則相對無感。
🟡 巴威颱風最新「風雨時程表」：今夜暴風圈脫離陸地
受到北方高壓穩定導引影響，巴威颱風將採取「快步擦邊」的方式通過台灣北部海面。以下為中央氣象署與氣象專家研判的最新風雨時程軸：
階段一：今（11）日白天 ➡️ 風雨最劇烈時刻
巴威颱風今日白天距離台灣本島最近。強烈雙眼牆橫掃加上西半部條狀雨帶爆發，北部、西半部迎風面將面臨全面性的強風暴雨，有局部大豪雨發生的機率。
階段二：今（11）日深夜 ➡️ 暴風圈脫離陸地
由於颱風過去幾個小時移動速度有稍微加快趨勢，若移動路徑無重大變化，預計今日深夜台灣本島陸地就能率先脫離巴威的七級暴風圈。
階段三：明（12）日凌晨 ➡️ 颱風登陸、解除警報
預計 12 日（週日）凌晨前後，巴威颱風中心將正式進入中國沿海，屆時台灣本島與周邊海域的颱風陸上、海上警報也將陸續解除。
氣象署提醒，今日全台沿海風浪極大，並伴隨陣陣強風雨，請民眾留在家中做好防颱準備，切勿前往海邊觀浪或山區活動，確保自身安全。
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根據中央氣象署今日 2 時最新颱風警報資料，巴威颱風仍維持高效能運轉：
中心位置：北緯 23.7 度，東經 125.3 度（即在台東東方海面上）。
移動速度：以每小時 26 公里速度，持續向北北西穩定進行。
風力強度：近中心最大風速每秒 40 公尺（約 13 級風），瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約 15 級風），中心氣壓 950 百帕。
暴風半徑：七級風平均暴風半徑廣達 380 公里（東北側更達 410 公里），十級風平均暴風半徑亦達 150 公里。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」清晨急報，巴威颱風眼進入觀測區後，甜甜圈雙眼牆結構清晰可見。粉專指出，目前西半部上空已出現明顯的「條狀雨帶」，這代表整個西半部已被鎖進颱風最核心的勢力範圍。今日北部、西半部將面臨持續性的強風雨暴擊。相較之下，花東地區因位處背風面，風雨感受則相對無感。
🟡 巴威颱風最新「風雨時程表」：今夜暴風圈脫離陸地
受到北方高壓穩定導引影響，巴威颱風將採取「快步擦邊」的方式通過台灣北部海面。以下為中央氣象署與氣象專家研判的最新風雨時程軸：
階段一：今（11）日白天 ➡️ 風雨最劇烈時刻
巴威颱風今日白天距離台灣本島最近。強烈雙眼牆橫掃加上西半部條狀雨帶爆發，北部、西半部迎風面將面臨全面性的強風暴雨，有局部大豪雨發生的機率。
階段二：今（11）日深夜 ➡️ 暴風圈脫離陸地
由於颱風過去幾個小時移動速度有稍微加快趨勢，若移動路徑無重大變化，預計今日深夜台灣本島陸地就能率先脫離巴威的七級暴風圈。
階段三：明（12）日凌晨 ➡️ 颱風登陸、解除警報
預計 12 日（週日）凌晨前後，巴威颱風中心將正式進入中國沿海，屆時台灣本島與周邊海域的颱風陸上、海上警報也將陸續解除。
氣象署提醒，今日全台沿海風浪極大，並伴隨陣陣強風雨，請民眾留在家中做好防颱準備，切勿前往海邊觀浪或山區活動，確保自身安全。
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