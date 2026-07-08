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秦慧珠批工務局、建管處動作慢

天坑破洞巨大 研判已經掏空很久

台北市敦化北路今（8）日再爆出超大天坑。市議員秦慧珠直指，現場施工的中華工程人員稱，地底疑似已掏空出大洞，且研判掏空情況可能不是一兩天形成，仍待工務局鑑定嚴重程度與原因，而現場瓦斯味濃厚，恐有氣爆風險。秦慧珠同時也批，工務局、建管處動作「太慢了」，通報快1個小時都還沒到場。秦慧珠在臉書上直播指出，敦化北路松華邨管理員約莫在早上10時45分左右發現天坑，隨即通報，而距離通報已過了快1小時，消防局跟警局都到了現場，工務局還沒到。更糟糕的是現場瀰漫濃烈瓦斯味，恐有氣爆風險，情況非常危急。秦慧珠表示，在台塑大樓施工的中華工程說，早上施工造成了天坑，底下看起來已經掏空很大一個洞了，他們認為地面掏空已經很久了，不是一天、兩天，還要等工務局的人來鑑定掏空情況有多嚴重？什麼原因？不知道是不是瓦斯管有破裂？秦慧珠也批評，里長、社區早上第一時間10:45通報，但快過1個小時了工務局建管處或相關管線單位都還沒來，她認為現場只有消防局和警察局，工務局動作太慢了，加上颱風將近，相當憂心明後天能不能施工？