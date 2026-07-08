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中華職棒台鋼雄鷹戰力出現壞消息！守護神林詩翔7月6日前往醫院檢查右肘，經過MRI檢查結果，診斷為「右肘尺側副韌帶斷裂」，以及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」，經醫療團隊以及球團討論，雄鷹今（8）日宣布，林詩翔將接受手術，等於本季宣告報銷。林詩翔表示，會以正向積極態度面對困境，「等我帶著更強壯的身體回來，再跟大家一起奮鬥。」現年24歲的林詩翔，2022年中職選秀落榜，2023年捲土重來，在第8輪獲得雄鷹青睞，以簽約金120萬元、激勵獎金50萬加盟。雄鷹在2024年球季的後防線由雷公、吉田一将等洋投把關，林詩翔在菜鳥年大多以中繼身份登板，共出賽30場，防禦率4.15。去年球季，雄鷹將洋投戰力擺在先發，林詩翔獲得球隊終結者的角色，他把握住機會，整年出賽60場，拿下30次救援、4次中繼，防禦率僅1.79，成為聯盟具有代表性的終結者。靠著優異表現，林詩翔不僅獲得聯盟救援王，更拿下一生只有一次的新人王。新球季與球隊簽下一紙2年複數年合約，月薪從10萬元大幅調漲至32萬元，調幅達220%，創下隊史新高。此外，林詩翔季前也獲得重任，入選2026年經典賽中華隊，預賽登板2場，投1.1局無失分，被敲出1安。回歸今年球季，林詩翔本季出賽26場，共投24.2局，防禦率2.92，以14次救援成功排名暫居聯盟第5名。前次登板是7月5日，後援0.2局失1分(0責失分），收下1次中繼成功。不過今日卻傳出壞消息，雄鷹球團表示，林詩翔7月6日於高雄長庚紀念醫院接受右肘檢查，MRI檢查結果，醫師診斷為「右肘尺側副韌帶斷裂」，以及「尺側腕屈肌肌腱斷裂」。經過主治醫師以及球團討論後，決定進行手術。後續手術安排事宜、術後復健規畫，球團都將全力協助。林詩翔也想跟球迷們說，「謝謝大家對我的關心，面對這次的困境，我仍然會保持正向積極的態度面對，等我帶著更強壯的身體回來，再跟大家一起奮鬥。」