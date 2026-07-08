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▲日式Buffet「旭集 和食集錦」插旗台中大遠百8樓開幕，15道新菜色先看。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「本鮪中腹澤庵手捲」由米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」主廚許文杰研發。（圖／記者葉盛耀攝）

多款新口味壽司 全是台中限定

▲多樣壽司也是台中單店限定菜色，包含「蜜柑鰤魚握壽司」、「稻燒鰹魚握壽司」等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲冰品區有與「NISSEI日世」聯名的「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」。（圖／記者葉盛耀攝）

大麵羹、麻薏、大甲芋頭等台中美食特色皆融入

▲「麻薏蝦仁串炸」（右）結合「炸什錦」與台中名產「麻薏湯」而研發。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「牽絲香芋人形燒」選用大甲芋頭製作。（圖／記者葉盛耀攝）

島語也進駐台中 將於7月18日開幕

▲全台最難訂的吃到飽餐廳「島語」，開設台中店，將於7/18開幕。（圖／漢來美食提供）

饗賓集團宣告，旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」明（9）日於台中大遠百8樓開幕，佔地469坪、367個席位，號稱為中台灣第一間精品百匯，空間設計以「浮世．盛世」為題，並推出台中店限定美饌，包含攜手米其林星級餐廳「吉兆割烹壽司」聯名，推出「本鮪中腹澤庵手捲」等兩道菜式。此外同步匯集日本進口食材與知名品牌，像是日本直送「蜜柑鰤魚握壽司」，還有日本霜淇淋品牌「NISSEI」聯名推出「北海道濃醇牛乳聖代」，另還有其他台中店限定菜色，新口味共計有15道。旭集宣告9月將啟動「旭集匠星極宴」，將集結日本料理界指標職人聯名合作，打造期間限定盛宴。首波邀請連續8年榮獲米其林一星肯定的「吉兆割烹壽司」主廚許文杰攜手合作，以逾20年江戶前壽司與割烹料理的功夫，在九月新企劃登場前，先於旭集台中店推出2道限定料理，包含「蟹肉海膽空氣春捲」，是以極薄春捲皮高溫酥炸，包覆鮮甜海膽與鮮美蟹肉。另一道「本鮪中腹澤庵手捲」則選用油脂細緻的黑鮪魚腹肉，搭配日本赤醋壽司飯與炭烤海苔，並以醃漬蘿蔔增添爽脆口感。主打日本料理的旭集也堅持日本產地海鮮，像是「蜜柑鰤魚握壽司」，特色是肥嫩豐潤的油脂中，帶來一抹高雅清爽的天然柑橘幽香；「稻燒鰹魚握壽司」則是靜岡名物，以「稻草燒」技法大火炙燒呈現，還有「日本紫魷握壽司」、「水梨昆布締比目魚壽司」。甜點方面也首度與日本第一霜淇淋品牌「NISSEI日世」聯名，推出「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」。旭集台中店也特別推出多款融入台中在地特色的限定料理，像是「水梨昆布締比目魚壽司」，還有巧妙解構台中老街區的靈魂小吃「大麵羹」的「千切筍冷羹」，更有「麻薏蝦仁串炸」，結合日本料亭菜色「炸什錦」以及台中名產「麻薏湯」，甜點也有限定版「牽絲香芋人形燒」。另還有3款融入台中特色的限定調酒。旭集餐價為平日午餐1490元、下午茶1090元、晚餐1790元；假日午餐 1790元、下午茶1490元、晚餐 2090元，以上皆需另加一成服務費。被譽為全台最難訂位吃到飽餐廳的「」，繼台北店、高雄店、桃園店之後，全台第四家分店「台中店」則進駐台中漢神洲際購物中心，漢來美食宣告，台中店將於7月18日正式開幕，但是「開始接受預訂日期」則尚未公布，島語餐價為每人1490元～2090元+10%。