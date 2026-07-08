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◼︎桃園市7月9日停水範圍一次看

▲桃園市大園區7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月9日停水範圍一次看

▲台南市西港區7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月9日停水範圍一次看

▲高雄市仁武區7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月9日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月9日停水範圍一次看

▲雲林縣斗六市7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣臺西鄉7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月9日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月9日停水範圍一次看

▲屏東縣琉球鄉7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣7月9日停水範圍一次看

▲花蓮縣7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲花蓮縣7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲花蓮縣富里鄉7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣7月9日停水範圍一次看

▲台東縣7月9日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

據台灣自來水公司最新公告，7月9日（週四）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月9日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水，考慮是否儲水備用！停水原因：新裝工程斷管連絡📍停水地區大園區：園七街、園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、環區北路、環區東路、航科路、長發一路、長發路、雙園路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：南海街、慶安路。停水原因：窨井與水量計埋設作業📍停水地區仁武區：八德南路、福德街。停水原因：小區封閉斷水測試📍停水地區鹿港鎮：鹿和路二段、鹿和路二段、溝漧巷、楊厝巷、廖厝巷、棋盤巷等周邊巷道。停水原因：小區漏水調查📍停水地區斗六市：一流街、三民路、中正路、內環路、公正街、合作街、安定路、安寧路、安順街、文人街、文化路、文彬街、文治街、文華街、明德北路一段、民生路、永樂街、省中街、育英北街、警民街、鎮北路。停水原因：小區漏水調查📍停水地區臺西鄉：海北村。民權路11巷,民權路45巷。停水原因：管線汰換工程📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：管線汰換工程📍停水地區中埔鄉：藤埔公路。停水原因：白沙小區封閉確認作業📍停水地區琉球鄉：本福村、中福村、漁福村/美人路以南，中正路以東，巴士海峽以西，三民路以北。停水原因：小區分段漏水檢測📍停水地區光復鄉：山興路、東富路。鳳林鎮：中和路、中興路、大仁路、大忠路、大智路、山吉路、山文路、山明路、山興路、山英路、復興路、箭瑛產業道路、農園路。停水原因：台電線路設備遷移工程📍停水地區光復鄉：光復林道、八德街、四維街、成功街、林森路、花東縱谷公路。停水原因：道路拓寬工程做自來水斷管作業📍停水地區富里鄉：花東縱谷公路、萬寧、東寧、新興部分地區。停水原因：初鹿淨水場加壓設備故障維修📍停水地區卑南鄉：初鹿一街、初鹿三街、初鹿二街、新五家坡產業道路。初鹿村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。