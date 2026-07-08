如果《進擊的巨人》的故事發生在花蓮，阿爾敏或許早就看見夢想中的大海了。陽光、藍天、太平洋，再加上超大型巨人，今年暑假遠雄海洋公園攜手人氣動漫《進擊的巨人》，推出暑期限定活動「進擊的夏天」，自7月1日至8月30日打造沉浸式主題園區。《NOWNEWS今日新聞》記者也實際走訪現場，感受台灣版「帕拉迪島」的驚奇體驗。
整個園區從入口、商店街到摩天輪，沿途設置打卡點，一比一角色人形立牌、調查兵團旗幟等，將遊客實際帶進《進擊的巨人》世界裡，動漫迷們不用配戴立體機動裝置，也能踏上一趟屬於自己的「牆外世界」冒險，其中最不能錯過的是主題摩天輪，感受用巨人視角眺望太平洋。
花蓮變身《進擊的巨人》世界 進園像踏上帕拉迪島
本次聯名設施以摩天輪為主，但並非單一展區，而是把《進擊的巨人》元素融入整個園區中，走進海洋公園，首先會搭上進擊的巨人主視覺手扶梯，再來映入眼簾的就是壯觀的摩天輪，以及超大型巨人。
巨大頭像搭配城牆背板，重現震撼全球動漫迷的「破牆」場景，瞬間把人拉回故事開端。排隊區兩側站著艾連、米卡莎、阿爾敏、里維、約翰等調查兵團成員，一旁牆面還藏著超大型巨人「破牆」彩蛋，不少遊客一邊走一邊拍照，彷彿真的踏上《進擊的巨人》故事中的帕拉迪島，準備展開牆外調查。
值得一提的是，本次聯名內容主要以動畫第一季至第三季為主，因此角色、場景與設計皆圍繞調查兵團、三道城牆及巨人來襲等經典篇章，對於看過前三季的粉絲來說，絕對能勾起滿滿回憶。
搭上巨人肩膀俯瞰太平洋 重現「第一次看見海」的感動
整場聯名活動最不能錯過的，就是《進擊的巨人》主題摩天輪，身為巨人粉的記者本人，一眼就認出車廂上是九大巨人中的進擊的巨人、女巨人、鎧甲巨人、超大型巨人等角色主題，粉絲們不妨趁這個機會複習一下「九大巨人」分別是哪幾位。
車廂內也加入聯名設計，讓粉絲從踏進車廂開始就充滿儀式感，隨著摩天輪緩緩升空，腳下園區逐漸縮小，感覺自己像巨人一樣站起來了，眼前是一望無際的太平洋，藍天、海洋與花蓮海岸線盡收眼底，是日常在都市叢林看不見的景觀。
而這一幕，對《進擊的巨人》粉絲來說更別具意義。在故事裡，「海」象徵著自由，也是艾連、阿爾敏從小夢想抵達的地方。在摩天輪最高點，看著眼前無邊際的大海，不禁讓人想起眾人歷經無數戰鬥後，終於跨越城牆、第一次望見海洋的經典畫面。儘管眼前不是帕拉迪島，而是台灣太平洋，依舊能感受到那份「牆外世界」的震撼。
巨人破牆、經典場景一次收集 園區處處都是打卡點
除了主題摩天輪，園區也規劃多處《進擊的巨人》打卡點，包括超大型巨人探出城牆、角色劇照牆、調查兵團集合區，以及沿路散布的角色立牌，都成為遊客駐足拍照的人氣景點。其中最吸睛的，莫過於超大型巨人與摩天輪同框，在藍天映襯下更顯震撼。
另一處展示區則重現動畫中艾連、阿爾敏與米卡莎望向大海的經典畫面，搭配花蓮真實海景，也讓不少動漫迷直呼「這就是……海。」
暑假限定到8月底 還有海豚守護基地等活動一次滿足
「進擊的夏天」活動自7月1日起至8月30日登場，除了主題摩天輪外，也同步推出《進擊的巨人》主題商店、限定聯名餐飲及周邊商品，讓粉絲從拍照、遊樂到購物，都能完整沉浸在作品世界觀之中。
除此之外，遠雄海洋公園今年暑假也推出多項活動，包括全新「海豚守護基地」試營運，邀請大小朋友化身「海洋守護員」，重新認識海洋保育，園區也規劃一系列親子遊樂與夏季活動，讓無論是動漫迷、親子家庭，或是規劃花蓮旅遊的民眾，都能來場暑假最熱鬧的海洋盛典。
今年夏天不用真的披上自由之翼，也不用配戴立體機動裝置，就能先來花蓮「牆外」看看海。畢竟對熟悉《進擊的巨人》的人來說，真正吸引人的，從來不只是巨人，而是跨越高牆後，終於望見自由世界的那一刻。
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本次聯名設施以摩天輪為主，但並非單一展區，而是把《進擊的巨人》元素融入整個園區中，走進海洋公園，首先會搭上進擊的巨人主視覺手扶梯，再來映入眼簾的就是壯觀的摩天輪，以及超大型巨人。
巨大頭像搭配城牆背板，重現震撼全球動漫迷的「破牆」場景，瞬間把人拉回故事開端。排隊區兩側站著艾連、米卡莎、阿爾敏、里維、約翰等調查兵團成員，一旁牆面還藏著超大型巨人「破牆」彩蛋，不少遊客一邊走一邊拍照，彷彿真的踏上《進擊的巨人》故事中的帕拉迪島，準備展開牆外調查。
整場聯名活動最不能錯過的，就是《進擊的巨人》主題摩天輪，身為巨人粉的記者本人，一眼就認出車廂上是九大巨人中的進擊的巨人、女巨人、鎧甲巨人、超大型巨人等角色主題，粉絲們不妨趁這個機會複習一下「九大巨人」分別是哪幾位。
車廂內也加入聯名設計，讓粉絲從踏進車廂開始就充滿儀式感，隨著摩天輪緩緩升空，腳下園區逐漸縮小，感覺自己像巨人一樣站起來了，眼前是一望無際的太平洋，藍天、海洋與花蓮海岸線盡收眼底，是日常在都市叢林看不見的景觀。
除了主題摩天輪，園區也規劃多處《進擊的巨人》打卡點，包括超大型巨人探出城牆、角色劇照牆、調查兵團集合區，以及沿路散布的角色立牌，都成為遊客駐足拍照的人氣景點。其中最吸睛的，莫過於超大型巨人與摩天輪同框，在藍天映襯下更顯震撼。
另一處展示區則重現動畫中艾連、阿爾敏與米卡莎望向大海的經典畫面，搭配花蓮真實海景，也讓不少動漫迷直呼「這就是……海。」
「進擊的夏天」活動自7月1日起至8月30日登場，除了主題摩天輪外，也同步推出《進擊的巨人》主題商店、限定聯名餐飲及周邊商品，讓粉絲從拍照、遊樂到購物，都能完整沉浸在作品世界觀之中。
除此之外，遠雄海洋公園今年暑假也推出多項活動，包括全新「海豚守護基地」試營運，邀請大小朋友化身「海洋守護員」，重新認識海洋保育，園區也規劃一系列親子遊樂與夏季活動，讓無論是動漫迷、親子家庭，或是規劃花蓮旅遊的民眾，都能來場暑假最熱鬧的海洋盛典。