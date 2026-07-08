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台灣少子化已成為國安問題，國軍也面臨人才招募挑戰，國防部長顧立雄今（8）日證實，為改善基層部隊缺乏尉級軍官、士官，基於義務役已經改為一年期，國防部考慮明年恢復預備軍官、士官考試，以因應可徵役男數下降、招募志願役的困難。立法院外交國防委員會今邀請國防部部長顧立雄報告「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」並備質詢，綠委陳俊宇質詢時詢問，因應少子化衝擊，國防部如何就現行招募政策、軟硬體設施，強化從軍意願，提升招募「Z世代」青年從軍的成效？顧立雄說，國防部會針對招募成效訂數字，其中有幾個方向，第一是會將官校名額增加，今年官校錄取名額超過100%，成效不錯；第二是依照社會青年在義務役服役期間，國軍提供一定吸引力，讓他們適應部隊任務，國軍就會招募。不過顧立雄坦言，可徵役男人數下降後，確實不容易招募，當時將義務役從4個月變1年期，可以從新訓、駐地、基地到聯合作戰能力驗證，可獲得完整訓練，所以義務役，國防部也準備後續，「像過去我也是預官，大學畢業後去考預官，我們也會在明年可能會再舉行（預官考試）」。顧立雄說，目前部隊基層尉級軍官、士官會比較缺，所以既然有受到充足的訓練情況下，可以開放預備軍官跟預備士官的考試。