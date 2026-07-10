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歷時10年興建的新北捷運三鶯線於6月30日正式通車，作為板南線與三鶯線交會的頂埔站，通車初期即吸引大量民眾搭乘，甚至出現排隊人潮。在地房仲觀察，頂埔升級雙捷運轉運樞紐，區域能見度與詢問度也同步增加，房價與板南線其他站點相比，也具基期優勢，主要客群包含在地頂埔科技園區工程師，以及板橋、中永和及台北市的首購族外溢。目前區內預售、新成屋每坪約62萬元至70萬元，中古電梯大樓每坪約45萬元至55萬元，更有總價帶親民的公寓，在交通建設帶動下，頂埔房市持續受到市場關注。信義房屋頂埔捷運店專案經理袁鴻祥表示，三鶯線目前處於開幕前兩個月免費試營運期間，湧入大量嘗鮮與通勤人潮轉搭乘，人潮現象應非未來日常通勤常態。而三鶯線啟用最大的改變，來自於三鶯往返雙北市中心的效率大幅提升，根據新北市捷運局統計，整體通勤時間平均可縮短約20分鐘，而過去被視為板南線終點站的頂埔，如今也成為串聯三鶯與雙北的重要交通門戶，並升格成為雙捷運樞紐。袁鴻祥說明，頂埔站除了具備板南線的優勢，更有成熟的生活機能，包含中央路商圈、全聯、美廉社等，區域內有頂埔科技園區，帶來穩定就業人口支撐；學區則有學風優良的土城國中，也讓許多家庭族群考慮選擇此地定居。在購屋地點上，由於周邊有早期發展夾雜部分頂埔工業區的廠房，建議可優先留意純住宅區，如中央路四段兩側、三民路底住宅區及頂埔站2號出口周邊等兼顧交通便利與居住品質的生活圈。袁鴻祥表示，頂埔目前相較於板南線鄰近站點，房價仍有基期優勢，除在地頂埔科技園區的就業剛需，還有從板橋亞東科技園區、中永和及台北市外溢的首購與換屋買盤 ，目前預售與新成屋單價約在62萬至70萬元之間，主力產品為2至3房的電梯大樓，總價約1,600萬元至2,200萬元；而屋齡10至20年的中古電梯大樓，則是目前最熱銷的產品：單價約45萬至55萬元，總價約1,200萬元至1,800萬元，受到小家庭、首購族青睞；而若有總價考量，公寓單價約在32萬至38萬元，總價有機會落在850萬元左右，由於物件使用坪數大，又有雙捷運交通優勢，也使不少首購族或置產客願意長期持有。袁鴻祥總結，頂埔本就有板南線支撐，如今三鶯線正式開通，交通升級為雙捷運轉乘樞紐，且相較鄰近區域，房價仍具有一定基期優勢。隨著三鶯線營運逐漸成熟，未來若再與桃園捷運路網銜接，頂埔可望進一步擴大生活圈與就業圈，交通利多也將持續支撐區域住宅需求。