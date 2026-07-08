我是廣告 請繼續往下閱讀

「國民南朋友」南柱赫退伍後首部作品《鬼謎東宮》將於17日在Netflix上線，他今（8）日出席製作發表會，首度分享歷經校園霸凌爭議、服完兵役後的復出心情，坦言新作讓他背負很大的責任感，更表示：「我只想著不要給別人添麻煩，要更加努力。」這也是他歷經風波、司法還清白後，睽違3年再度回歸螢光幕的全新作品。2022年6月，南柱赫因為神劇《二十五，二十一》大爆紅，沒想到劇才播畢不久，就爆出他是校園霸凌加害者，參與霸凌長達6年，當時經紀公司否認並提告爆料學生。2023年南柱赫入伍服役後，隔年2024爆料者因散布不實資訊、涉嫌名譽毀損，遭法院判處700萬韓元（約台幣16萬元）罰金，司法終於還他清白；他當兵期間也接到《鬼謎東宮》劇本，2024年9月退伍後隨即投入拍攝，搭檔盧允瑞回歸螢光幕。南柱赫今天在記者會說，《鬼謎東宮》是他退伍後馬上投入拍攝的作品，「所以責任感很重。」他還說：「我只想著不要給別人添麻煩，要更加努力。」而這也是他擺脫「霸凌標籤」後的復出新作，一舉一動備受關注。他在《鬼謎東宮》飾演的具天能夠來往現實世界與鬼界，常揮刀斬殺惡鬼，因為是在當兵時收到的劇本，所以在軍中有很多發揮想像力的時間，「所以我更想挑戰這部作品，看到發生在宮中的神祕事件時，也覺得非常有趣。我當時想，如果能參與這部作品，我願意燃燒自己，全力把它做好」。《鬼謎東宮》講述擁有穿梭鬼界能力的具天（南柱赫 飾），與能與鬼魂溝通的宮女生姜（盧允瑞 飾），受到王（曹承佑 飾）召見，聯手調查盤踞東宮的詛咒。隨著世子接連離奇死亡，宮中盛傳企圖奪取王室血脈的鬼詛咒再度降臨，具天必須消滅鬼、解開詛咒才能活著離開皇宮，生姜則奉命暗中監視他，2人在追查真相的過程中，也逐步逼近東宮隱藏的祕密。《鬼謎東宮》總計8集，7月17日在Netflix上線。