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「大義滅親」情節攏是假？同窗驚爆內幕：佀廣洋疑當起組頭

「豬隊友」越幫越忙？里長語出驚人引爆社群

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，日前高調宣布投入桃園市議員選舉，不料隨即陷入「黑歷史」風暴，接連被爆出校園霸凌、球版簽賭爭議。儘管佀廣洋緊急發布影片鞠躬道歉，並聲稱當年是母親萬美玲「大義滅親」親自報警送辦，試圖塑造正面形象，卻立刻遭到昔日同窗在留言區狠狠打臉，是警察循線逮人，更爆出佀廣洋當年疑似當起組頭。佀廣洋在道歉聲明中坦承高中曾參與球版簽賭，並強調自己已付出代價。然而，昔日同窗隨後爆料指出，當年的真相是，警方當年針對校園簽賭展開調查，循著線索找到相關人員，才進一步將人逮捕，根本沒有所謂「母親大義滅親」的情節，更直指佀廣洋當年不只是單純簽賭，甚至疑似自己當起組頭。這樁醜聞也引來輿論猛烈嘲諷，有網友翻出2015年10月的議會紀錄，當時擔任桃園市議員的萬美玲，曾在議事堂上針對黑幫引入校園簽賭、利誘學生犯罪等問題，義正辭嚴地質詢市警局長黎文明；如今對照親生兒子涉賭的時間點，與疑似組頭的身分，顯得無比諷刺。桃園市議員于北辰也公開質疑，開酸：「十賭九輸，靠簽賭致富買名牌鞋的人少之又少。」面對排山倒海的輿論，萬美玲本人至今神隱、未出面回應。然而，同黨的桃園豐林里長簡士強卻企圖在網路上幫忙洗白，如果被這樣從小到大放大檢查，最後也只是在講一些年少不成熟，那是不是也代表，佀廣洋其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？還反質疑外界：「哪個政治人物敢說從小到大沒打過賭？」此番「全天下人都賭過」的護航言論瞬間點燃眾人怒火，有網友詢問：「如果今天受霸凌的是您的兒女，不知您是否還能繼續挺下去？」不料，簡士強竟突然惱羞反嗆：「你女兒會去當AV女優嗎？」這番涉及職業歧視且極具攻擊性的離譜發言，讓原本想靠道歉止血的佀廣洋陣營雪上加霜。