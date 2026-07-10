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今年工業地產市場成交量突破千億元，創造近來少見的熱絡市況。商用不動產專家觀察，AI產業鏈擴張帶動擴廠需求升溫，不僅大幅推升工業地產交易規模，也為企業啟動資產活化提供有利條件。今年以來，包括群創光電、台灣科慕等都陸續處分閒置廠房、釋放低度利用資產，突顯在市場資金旺盛及強勁交易動能驅動下，資產重整與活化已是當前重要趨勢。信義全球資產公司統計，今年上半年上市櫃法人工業不動產累計交易量達1,392億元(截至6月25日之統計)，不只超過去年全年工業不動產成交金額，更提前刷新歷年最高交易紀錄，顯示產業急單需求推升一波企業增產擴廠潮，商用市場僅用半年的時間，就締造前所未有的交易高峰。信義全球資產公司總經理林三智觀察，掌握急單需求與快速擴產能力是目前企業營運關鍵，市場對工業不動產需求殷切，購廠決策明顯加速。目前市場缺的不是買方，缺的是符合需求的優質廠房產品，尤其是具備立即投產條件的廠房，更受企業青睞，這股具急迫性的擴廠剛需，支撐市場交易動能與價格表現維持在穩健水準。另一方面，隨著產業持續朝向AI與智慧製造升級，越來越多企業著手檢視既有生產據點與資產配置，將不符合現階段營運需求或使用效率偏低的廠房釋出活化。在市場需求強勁驅動下，這類廠房資產更容易找到合適買方，進一步推升今年資產活化交易熱度。今年已有多家上市櫃企業啟動資產活化計畫，群創光電上半年就連續處分三座工業廠房，包括：南科五廠以148.5億元出售予日月光、南科二廠以63.25億元出售予矽品精密工業、南科模組廠以8.8億元出售予南茂科技，總計三筆交易金額達220.55億元。台灣科慕也以55.82億元出售桃園觀音產業園區超過4萬坪工業土地，由世紀離岸風電設備承接。總經理林三智表示，信義全球資產公司長期深耕商用不動產與工業地產市場，今年已陸續協助多組客戶於全台重點產業聚落布局工業地產，且交易標的多以廠房產品為主，顯見目前市場買方積極尋求的是可立即投產的廠房標的。面臨急買需求湧現，建議企業可把握此波市場需求，釋出閒置或低度利用的廠房產品，不僅有助於回收資金，亦可進一步優化資產配置與營運布局。總經理林三智進一步指出，伴隨整體產業向上升級及供應鏈重整趨勢加速，商用不動產不再只是帳上的固定資產，更是影響營運布局的重要戰略不動產。企業啟動資產活化計畫，除可將手中資產汰弱留強、強化財務結構韌性，也能藉此重新調整產線布局與生產據點配置，為企業未來成長動能預作布局。預期下半年工業地產市場，資產活化、營運據點擴張及廠房汰舊換新等需求仍將穩定釋放，全年交易量有望突破2千億元大關。