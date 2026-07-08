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中國河南開封近日傳出一起宛如奇蹟的感人事件！男子趙進前7年前為了搶救受困高處的3歲男童，自己卻不慎墜落、頭部嚴重受創，一度被醫師判定為植物人。沒想到，妻子宋美7年來日夜守候在病榻旁，甚至每天堅持咬丈夫腳趾刺激神經反應，皇天不負苦心人，趙進前近期竟奇蹟甦醒，開口說的第一句話，就是對愛妻深情告白「我愛你」，這段不離不棄的堅守瞬間感動全網，掀起熱烈討論。綜合中媒報導，這起意外發生在7年前。當時趙進前為了救下一名命懸一線的3歲孩童，自己卻不幸失足墜樓，導致頭部遭受重創。緊急送醫搶救後雖然保住一命，卻從此陷入深度昏迷狀態。當時主治醫師直言甦醒機率相當渺茫，但仍建議家屬可以嘗試刺激患者四肢末梢神經，或許有機會喚起一絲反應。妻子宋美聽聞醫囑後，抱著死馬當活馬醫的心態嘗試各種方法，某次輕咬丈夫腳趾時，竟意外發現丈夫出現微弱的肢體動靜。彷彿抓住一線希望般，宋美從此開始每天堅持咬腳趾刺激丈夫，並日夜守在病床邊持續說話陪伴，從未間斷。這段長達7年的漫長煎熬與堅持，終於迎來令人振奮的轉機。趙進前的身體機能逐漸好轉，不僅重新對外界刺激產生反應，如今更已能聽懂旁人下達的簡單指令，恢復狀況超乎預期，也讓長年守候的家人看見一絲希望曙光。