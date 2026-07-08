畢業典禮中通常會有校長、師長或畢業生代表上台致詞橋段，但墨西哥一所大學卻出現超萌「神秘嘉賓」，一隻校犬突然走上台，對著台下畢業生開始「發表感言」，牠不僅沒被請下台，現場所有師生都安靜默默地聽完，最後還獲得全場最熱烈掌聲。這支短片只有15秒卻在網路上立馬爆紅，吸引超過440萬人觀看，不少網友也被逗笑直呼「牠的致詞比校長還有感染力」。
校犬亂入畢業典禮！衝上台「發表感言」超荒謬
根據The Dodo報導，墨西哥聖路易波托西自治大學（Universidad Autónoma de San Luis Potosí，UASLP）長年對校園流浪動物採取友善態度，讓流浪狗與流浪貓能在校園內生活，並將牠們收編為校犬、校貓，成為師生眼中的「毛茸茸同學」。
日前該校舉辦畢業典禮時，畢業生們穿著學士服坐在台下，準備迎接人生重要時刻。沒想到典禮進行到一半，一隻校犬突然邁步走上台，彷彿知道自己也有「畢業致詞」的任務，朝著台下畢業生連續吠叫。
狗狗15秒致詞爆紅！全場安靜聽完：掌聲比校長還大
突如其來的插曲讓現場師生先是一愣，隨後忍不住笑出聲，但沒有人上前驅趕牠，反而安靜聽完這場特別的「演講」。等到致詞結束，全場馬上響起熱烈掌聲，校犬也像完成重大任務般淡定走下舞台。
有網友將這過程上傳至TikTok，短短幾秒鐘的影片瞬間在網路爆紅，吸引440萬人觀看、140萬人按讚。不少人看完影片，也逗趣表示「這致詞直接、簡潔、精確」、「牠的致詞比校長還有感染力」、「最短的演講，卻是最受歡迎的」、「牠可能在說：恭喜各位，記得常回來看我」。
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根據The Dodo報導，墨西哥聖路易波托西自治大學（Universidad Autónoma de San Luis Potosí，UASLP）長年對校園流浪動物採取友善態度，讓流浪狗與流浪貓能在校園內生活，並將牠們收編為校犬、校貓，成為師生眼中的「毛茸茸同學」。
狗狗15秒致詞爆紅！全場安靜聽完：掌聲比校長還大
突如其來的插曲讓現場師生先是一愣，隨後忍不住笑出聲，但沒有人上前驅趕牠，反而安靜聽完這場特別的「演講」。等到致詞結束，全場馬上響起熱烈掌聲，校犬也像完成重大任務般淡定走下舞台。
有網友將這過程上傳至TikTok，短短幾秒鐘的影片瞬間在網路爆紅，吸引440萬人觀看、140萬人按讚。不少人看完影片，也逗趣表示「這致詞直接、簡潔、精確」、「牠的致詞比校長還有感染力」、「最短的演講，卻是最受歡迎的」、「牠可能在說：恭喜各位，記得常回來看我」。
@esau.garcia.x2 muy profundas palabras a los graduados 👏🏻 por el #doctor #solovino #graduacion #cdvalles #fyp
♬ sonido original - Esaú García