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原接受擔任壓軸頒獎人 卻被粗暴換掉

發現是高層粗暴決定 紀蔚然無奈：躺著也中槍

文化局回應：協調不夠周延 局長蔡詩萍已致電道歉

台北戲劇獎日前舉行頒獎典禮，劇作家、台大退休教授紀蔚然原訂為頒獎人，他卻婉拒出席並於昨（7）日指出，主辦原先邀請他頒發壓軸的最佳戲劇獎，後來改為最佳獨立精神獎，讓他對如此出爾反爾感到相當錯愕，直到頒獎典禮舉行後才發現果然是文化局高層的決定，粗暴把他換掉。對此，文化局今回應表示，因頒獎典禮流程及頒獎人歷經多次調整、聯繫不夠周延，造成困擾，局長蔡詩萍已親自致電向紀蔚然教授說明並致歉，獲得諒解。紀蔚然昨透過友人在臉書上聲明指出，這一屆台北戲劇節籌畫期間，他透過電子郵件收到承辦人邀請，希望他能擔任頒獎人，頒發的項目是壓軸的「最佳戲劇獎」。他回道：「謝謝邀請，這是我的榮幸」。豈料過一陣子後，承辦人來信，大意是：因有變動，請他負責的獎項改為「最佳獨立精神獎」。他當然感覺錯愕，因為沒見過如此出爾反爾的作法，只好婉拒。紀蔚然表示，對方犯此大忌且理由支支吾吾，這中間發生了什麼事？據他所知，台灣相關的文化獎項都是文化機構說了算，承辦單位只能聽命行事，他沒必要為難承辦人員問出個原委。顯然，這是文化局高層的決定。直到昨天看到吳念真頒發「最佳戲劇獎」，他終於釋懷了。偏巧這時太太走進書房，她一看螢幕馬上說：「人家是比你大牌啊！」，他酸不溜丟回道「是啊！」。最後2人相擁，泣不成聲。紀蔚然更進一步說，隔天早上看到吳念真在新聞上說：「蔡詩萍局長親自打電話邀請我擔任頒獎人」，才答案揭曉：果然是高層的決定。他認為這沒問題，但是作法能不能細膩體貼一點？如此粗暴，他只能猜測：或許高層認為找吳念真可以增加收視率？然而，戲劇獎需要如此媚俗考量嗎？也或許，如此粗暴因為涉及某種私人恩怨？有嗎？他也只能瞎猜。最後導致他已退休且幾乎退出劇場界，卻也躺著中槍，因此他也拜託大家，非誠勿擾。針對爭議，文化局今回應表示，第二屆台北戲劇獎由台北市政府文化局主辦，並由台北表演藝術中心及策劃團隊執行頒獎典禮，由於頒獎典禮流程及頒獎人歷經多次討論調整，聯繫過程不夠周延之處，造成困擾，蔡詩萍局長已親自致電向紀蔚然教授說明並致歉，亦獲紀教授諒解。未來台北戲劇獎將秉持初衷，虛心接納各界建議，持續精進，成為劇場人齊聚一堂的年度盛會。