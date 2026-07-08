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洛杉磯道奇隊在台灣時間8日於主場迎戰科羅拉多洛磯隊，儘管日籍球星大谷翔平在首打席就敲出歷史性的生涯第300轟，但道奇隊卻在第8局遭遇如同災難般的「守備自爆」，最終以3：4慘遭逆轉。這場荒唐的敗仗不僅讓大谷的里程碑之夜留下遺憾，更讓一向溫和的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）罕見在休息室內氣到猛砸欄杆。大谷賽後也未接受採訪，於比賽結束後11分鐘便「超速」離開球場。本場比賽道奇先發投手羅布雷斯基（Justin Wrobleski）表現亮眼，主投7局僅失1分。然而，帶著3分領先進入第8局的道奇，卻在防守端出現離譜的崩潰：在1出局一、二壘有人的情況下，游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）未能接穩對手的擊球，讓球穿出中外野，洛磯隊藉此追回1分。隨後在1出局一、三壘有人時，對手執行強迫取分戰術（Squeeze）成功，將比分扳平。最致命的失誤發生在下一波守備。為了刺殺企圖趁三壘空城而推進的一壘跑者，二壘手佛里蘭（Freeland）匆忙將球傳向三壘，沒想到這球竟然直接傳進了三壘休息室，免費奉送洛磯隊超前分。面對球隊在關鍵時刻出現如此低級的連續失誤，總教練羅伯斯在休息室內罕見爆發怒火，氣得猛烈搥打休息室的欄杆，對球隊的荒唐守備表達強烈不滿。大谷翔平此役擔任先發第1棒指定打擊，在1局下首打席面對右投羅倫佐（Michael Lorenzen），鎖定一顆93.3英里（約150.2公里）的伸卡球，一棒掃出中外野左側。擊球初速高達112.2英里（約180.6公里），飛行距離409英尺，仰角僅19度的超低空平飛全壘打。這是大谷本季第20轟，也是他大聯盟生涯的第300支全壘打，成為史上第170位、同時也是日本球員史上第一人。他僅花了1102場比賽（扣除專職投手的19場）就達成此創舉，速度高居大聯盟史上第5快。然而，在1分落後的9局下，道奇迎來無人出局一、二壘有人的絕佳逆轉機會。輪到大谷打擊時，他卻被擠壓到折斷球棒，擊出三壘高飛球遭到接殺，後續打者也接連熄火，反撲無力吞下敗仗，主場對戰洛磯的11連勝也宣告終止。大谷的里程碑之夜因球隊慘遭逆轉而失色。比賽結束後僅過了4分鐘，道奇球團公關便向媒體發送了「No Sho」的通知，表示大谷賽後將不接受媒體聯訪。隨後在比賽結束後的第11分鐘（當地時間晚間9點50分），大谷便已打包完畢踏上歸途。據悉他看起來與平常無異，視線已經專注在準備下一場比賽。儘管對球隊輸球感到震怒，羅伯斯在賽後記者會上談及大谷的300轟時，仍給予極高評價：「這真的是一發非常不可思議的全壘打。仰角雖然低，但完美擊中球心，一眨眼就飛上了看台。300轟這個巨大的里程碑，他也轉眼間就達成了，他每天都在給我們帶來驚喜。」羅伯斯更對剛滿32歲的大谷寄予厚望，斷言道：「他前兩天才剛過生日，依然年輕且身體強壯。因此，我確信500轟絕對存在於他的未來之中。」預測大谷將能躋身大聯盟僅有28人的「500轟俱樂部」。