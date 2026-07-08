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美股四大指數全面收黑，晶片股再度遭到拋售，台股今（8）日走勢震盪劇烈，早盤一度大漲逾300點，最高來到45,837.12點，但盤中數度翻黑，最低下探45,036.64點。所幸尾盤在台積電領軍下拉升，終場上漲255.3點，收在45,734.41點，漲幅0.56%，重新站回月線，成交值縮至9,583.46億元。台積電（2330）今日開盤上漲15元至2,455元，盤中一度拉回至2,420元，尾盤再度走高，終場收在2,465元，上漲25元，漲幅1.02%，成為穩住大盤的重要支柱。其他權值股表現則漲跌互見，聯發科（2454）、台達電（2308）分別小跌0.87%、0.26%；國巨（2327）失守900元整數關卡，終場下跌逾1%，收891元。在台積電帶動下，欣興（3037）、台光電（2383）、南亞（1303）及聯電（2303）等權值股同步走揚，支撐大盤反彈，但整體指數仍未能站回10日均線，顯示上檔反壓仍在。今日成交金額放大且股價走強的個股包括欣興、群創（3481）、合晶（6182）、南電（8046）、禾伸堂（3026）、南亞、聯茂（6213）、台光電及聯電；成交值放大但股價走弱者則有國巨、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電、日月光投控（3711）、華新科（2492）、致茂（2360）、奇鋐（3017）及緯創（3231）。雖然台股今日反彈重新站上月線，但外資台指期淨空單仍維持逾8萬口，市場對後市仍偏向保守，盤勢波動恐持續加劇。群益投顧分析指出，隨著SpaceX、SK海力士等重量級企業陸續規劃赴美國那斯達克掛牌，美股迎來20多年來最大規模的新股募資潮，市場資金與評價面仍承受壓力。在此情況下，台股短線仍須克服10日均線反壓，建議投資人聚焦技術面相對強勢個股，採取靈活操作策略。