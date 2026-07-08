我是廣告 請繼續往下閱讀

要求農產品明確標示產地

產地雖標示台灣 可能經過「實質轉型」恐誤導消費者

例如花生糖在台灣加工 花生卻來自國外

立法院今（8）日初審立法委員張嘉郡等人所提《食品衛生管理法》部分條文修正草案，張嘉郡表示，政府口口聲聲說維護食安、保障消費者權益，但原料來源的資訊卻變成文字遊戲，這不僅是對消費者不公平，也傷害台灣農民的生計。有鑒於進口農產品來台灣實質轉型，引發質疑洗產地爭議，張嘉郡提案修正《食品衛生管理法》第二十二條，要求主成份是農產品者，不論是內含成分或是風味，都應該比照國外的做法，明確標示產地。張嘉郡表示，她提出《食品安全衛生管理法》第二十二條條文修正草案，主要目的就是要讓食品標示更透明，讓消費者知道自己買的食品，真正主要原料來自哪裡，同時也要保障台灣本土優質農產品與農民的公平競爭環境。張嘉郡表示，消費者去超市買東西，包裝上寫著「產地：台灣」，一般人都會認為，這就是台灣農民種出來的，但事實可能不是這樣，部分可能是經過所謂的「實質轉型」，原產地就可以標示為加工地，也就是標「台灣」。張嘉郡表示，實質轉型並非違法，但她認為在標示上已經有誤導之嫌，在立法院講食安、講消費者權益，講到最後如果連「原料到底從哪裡來」的基本資訊，消費者都不清楚，食安和消費者的權益都是奢談。張嘉郡表示，更嚴重的是，這件事情不僅傷害消費者的知情權，還有台灣農民的生計，一個認真務農的雲林農民，辛辛苦苦種出來的東西要跟打著「MIT」旗號、實際上使用較為低價的進口原料加工產品在同一個貨架上競爭，這對本土農業是非常不公平。張嘉郡表示，這個修法台灣不是特例，歐盟和日本都有類似的規範，讓消費者一眼就能看清楚，一包花生糖的加工地在台灣，但花生原料其實是從國外進口的，要不要買是消費者的自由，但至少有知情的權利。「清楚標示不是增加對立，而是建立信任。」張嘉郡表示，讓消費者知道真實來源，讓本土農產品受到公平對待，讓食品產業在透明規則下健全發展，這才是本次修法最重要的目的。