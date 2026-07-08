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台北市敦化北路199巷今（8）早路面出現天坑，現場甚至瓦斯管線破裂，傳出濃烈瓦斯味。台北市長蔣萬安緊急到場會勘，稱是旁邊台塑大樓施作連續壁，有土泥流失造成，目前了解坑洞大小約，深度1.2米乘2米乘3米，即可要求工地停工回填，針對瓦斯外溢也請瓦斯公司修繕，希望今天能夠恢復道路安全。台北市敦化北路199巷今（8）早路面出現天坑，蔣萬安第一時間先派副市長張溫德到場，稍早他本人也親自到場。受訪時他說，上午10點46分接獲通報，在松山區有一處地層下陷，第一時間了解旁邊台塑大樓施作連續壁，有土泥流失造成。蔣萬安說，目前了解地層下陷的坑洞，深度約一米二，長、寬則是三米和二米的大小，了解源頭也就是連續壁滾動，即刻要求工地回填，第二針對地層下陷的部分，也請專業技師檢測，目前孔洞不會擴大，接下來也會繼續檢視，確定對於周邊住戶安全無虞，針對瓦斯管線溢漏，現在全力請瓦斯公司修繕，修繕好就會回填。蔣萬安表示，後續會請相關單位對周遭做透地雷達檢視，確定大範圍無虞，而建管處也已經勒令工地停工，要求一定要做全面安全無虞，提出安全計畫，認可才會復工，希望今天可以恢復道路安全。