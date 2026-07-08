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AI浪潮、全球供應鏈重組與企業接班潮同步展開！過去一年在COMPUTEX掀起的輝達（NVIDIA）旋風推波助瀾下，讓北士科商辦成為企業布局與置產焦點。市場觀察發現，北士科商辦買盤正從早期投資導向，逐步轉為兼具自用與長期戰略思維的企業客層。指標預售商辦「聯上智科」今年就吸引許多來自中山、大安、松山等市中心舊B辦聚落的企業買主，在升級轉型和創業一代開始規劃二代接班的需求下，希望藉全新總部提升品牌形象、接軌國際供應鏈，同時強化ESG競爭力。專家分析，台股在過去一年展現強勁漲勢，從2萬點翻倍站上4萬點大關；加上主計處將今年經濟成長率上修至9.64%，創16年來新高，企業獲利後傾向將部分盈餘轉為不動產資產，透過自用、出租或集團資產活化等多元策略，建立更具韌性的資產配置架構。在此趨勢下，頂著「輝達海外星艦總部」光環的北士科，迅速躍升為最受矚目的新興商辦板塊，並持續發揮磁吸優質企業聚集的效應，未來有望循新加坡濱海灣新世代企業總部聚落模式，發展為兼具科技創新與水岸商務特色的台北國際科技門戶。北士科商辦總部最夯地段非福國路莫屬，40米路寬的福國路第一排可開發基地僅九塊，在扣除輝達、金仁寶集團、汎德及本田等企業用地後，可開發基地僅剩四塊，「聯上智科」就佔其一，擁有三面臨路角地稀有獨特性，預計2028年完工，正好搭上金仁寶和輝達進駐啟動前夕的黃金時機，也因此被視為卡位「輝達同路段、首排資產」的重要機會。北士科作為北市最後一塊大規模科技園區，土地取得門檻持續提高，精華科專用地甚至突破單坪200萬元新高價，反映市場對區域發展的長線期待。此外，企業進駐也看重產業聚落、供應鏈、科技廊帶快速連結的商務性能，「聯上智科」立足的福國路不僅串連北士科核心，向東經福國橋連結中山北路串接北市各大商圈，往西直上新洲美接國道一號連結內科南港。往北連結台北港，更鄰近捷運芝山站及輕軌社子線LR06預定站，未來還有中運量的捷運規劃。「聯上智科」鎖定中大型企業與科技公司需求，採整層兩戶設計，單戶約270坪的規模兼具彈性與效率，既可滿足企業總部自用，也能依發展階段進行空間整合，目前已有多組客戶整層購入。在北士科「智慧城市與智慧生態示範區」雙重光環加持下，該案於規劃之初即融入ESG永續思維，申請黃金級綠建築標章，不僅全面升級企業軟硬體實力，更讓企業總部落地、進行靭性資產布局的同時，還擁有綠色金融與低碳轉型的國際優勢。預約【聯上智科】鑑賞專線：0800-502-555接待中心：台北市北投區文承路28號