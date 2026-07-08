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中部5首長齊轟中央 食安決策成箭靶

致癌油風暴持續延燒，中部五縣市首長今（8）日齊聚彰化出席企業座談會，談及食安事件時不約而同將矛頭指向中央政府，批評中央在此次事件中決策怠惰、態度反覆，甚至「一日數變」，導致地方疲於奔命、民眾無所適從。台中市長盧秀燕指出，若中央一開始就勇敢做出一次到位的決策，就不會衍生後續這麼多爭議與混亂。率先抵達會場的雲林縣長張麗善表示，食品安全沒有任何妥協空間，此次事件卻讓外界看到中央裹足不前、前後矛盾，無法一次下達明確指令供各縣市遵循，決策鬆散造成民眾恐慌，最後只能由地方政府自行應變、自力救濟。南投縣長許淑華則指出，食藥署未能要求業者做好風險防範，暴露台灣食安管理仍有漏洞。中央未善盡領導責任，反而是地方政府自主管理標準相當嚴格、一路向中央施壓，「原本應該是中央帶頭，現在卻變成地方給中央壓力，我覺得非常荒謬」。她也強調，當企業面臨各種挑戰時，若政府無法快速且有效解決問題，各行各業都將陷入恐慌。泰山公司今天再驗出5月12日生產的油品苯駢芘超標，彰化縣長王惠美表示，民以食為天、病從口入，希望中央儘速完成問題油品下架，保障民眾食品安全。苗栗縣長鍾東錦則直言，中央處理致癌油事件的態度不夠積極，「我覺得這件事情應該有人出來道歉、有人負責，才算公平。」至於相關責任歸屬與懲處，應依法辦理，給社會一個交代。台中市長盧秀燕表示，中央守護食品安全應該展現更積極的態度、更大的魄力，並在第一時間做出正確決策。此次問題油品下架過程決策反覆、一日數變，不僅造成民眾疑慮，也讓第一線零售業者無所適從。盧秀燕指出，若中央一開始就能勇敢做出一次到位的決策，就不會衍生後續這麼多爭議與混亂。她呼籲中央未來面對重大食安事件時，應展現決心與擔當，做出正確且明確的政策判斷，避免商家承受損失，也讓民眾陷入資訊混亂與恐慌。