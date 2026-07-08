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▲為了慶祝大谷成為大聯盟史上第一位達成300轟的日本球員，MLB官方社群特別製作了一張視覺海報。（圖／取自MLB X）

▲相較於MLB官方充滿「魔王感」的紅黑色調海報，道奇隊官方SNS發布的祝賀圖則是以白色為基底。（圖／取自洛杉磯道奇 X）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平日前擊出大聯盟生涯第300支全壘打，MLB官方SNS隨即發布賀圖慶祝這項歷史性時刻。然而這張充滿「日本元素」卻帶有濃厚暗黑風格的海報，不僅讓大谷看起來像個壓迫感十足的「最終Boss」，更在網路上引爆球迷熱烈討論，不少日本網友紛紛吐槽：「怎麼會散發出暗黑魔王的感覺！」大谷翔平在7日（當地時間）對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，以第1棒指定打擊(DH)身分上陣，並在首局首打席敲出本季第20轟，這也是他大聯盟生涯的第300支全壘打。為了慶祝大谷成為大聯盟史上第一位達成300轟的日本球員，MLB官方社群特別製作了一張視覺海報。海報背景融入了滿滿的日本意象元素，包括富士山、鳥居、升起的太陽、櫻花花瓣，並配上大大的漢字「300本塁打」。然而，整張圖的色調偏暗，搭配多個角度的大谷特寫，散發出一種神祕甚至帶點驚悚的強烈氛圍。這張風格強烈的賀圖一發布，立刻在社群媒體上引發巨大迴響。雖然有部分球迷大讚「這插圖太棒了」、「好像以前的復古電影海報，張力十足」，但更多日本網友對這神祕的暗黑風格感到困惑與爆笑。網友紛紛留言吐槽：「怎麼有一種大魔王的感覺！」、「這最終Boss的氣場太強大了」、「把大谷當成神明在膜拜了嗎？」」、「現在還對大谷用這種刻板印象的日本元素，轉念一想反而覺得很新鮮」。相較於MLB官方充滿「魔王感」的紅黑色調海報，道奇隊官方SNS發布的祝賀圖則是以白色為基底，展現大谷充滿活力與躍動感的一面，形成強烈的視覺對比。根據LA Sports Report及Sports Illustrated報導，大谷翔平僅用了1102場比賽就達成300轟里程碑，是大聯盟史上第5快的紀錄，同時也是大聯盟史上第170位達成此壯舉的球員。道奇隊總教練羅伯斯(Dave Roberts)對此也驚嘆表示：「考量到他曾因手術缺陣的期間，他達成300轟的速度真的非常驚人。」