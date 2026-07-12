我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華演唱會當天臨時宣布取消時，有許多歌迷以為見不到偶像，當場崩潰痛哭。（圖／記者葉政勳攝）

巴威颱風強勢來襲，導致不少原定在這周末舉行的演唱會受到影響，香港天王劉德華2年前來台開唱時，也曾碰到颱風停班停課的情況。當時主辦方原本宣布照唱，但經過市政府、北捷的協調，最終還是決定改期，延到後天的中午12點開唱，加上原先排定的晚上場次，等於劉德華一天要唱2場，超級辛苦，但他寧願累到自己，也不想讓粉絲委屈失望。劉德華2024年在小巨蛋舉行「今天···is the Day」演唱會，當時場次從10月31日一路唱到11月3日，總共有4場，結果遇到康芮颱風來襲，北市宣布10月31日停班停課，讓演唱會出現變數。當時主辦單位原本宣布演唱會將照常舉行，結果當天下午3點又突然大轉彎，表示收到北捷來函要求暫停，所以31日晚間的場次取消。當天不少已經到現場的粉絲相當錯愕，認為主辦單位應變方式太慢，也害怕取消的場次不會補辦。直到下午5點主辦方才更新回應，宣布將31日的場次移到11月2日中午12點舉辦，粉絲可持原票入場，無法前來的民眾則可以辦理退票。大家得知消息後都鬆了一口氣，但這也代表劉德華2日當天要一口氣連唱兩場，中午唱完晚上又接著唱，對於當時已62歲的劉德華來說，是極大的體力考驗，但他寧願選擇這種處理方式，也沒打算直接取消掉31日的場次，讓許多歌迷相當感動，欽佩華仔的敬業精神。