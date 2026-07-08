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長榮航今（8）日除息，每股配發現金股利，除息參考價40.4元，不過，盤中最高僅到41.95元，尚未觸及昨日收盤價42.4元，直到收盤都未填息，收39.85元。不過，長榮空今日也發布好消息，今年首次榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure的最高榮譽肯定，榮登2026全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第1名寶座，不僅刷新長榮航空歷年來的最佳紀錄。 評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體價值，與領先卡達航空、阿聯酋航空、新加坡航空、日本航空等。長榮航空董事長林寶水表示：「此次勇奪第1名的佳績，歸功於全體同仁的辛勤付出。我們始終堅持精進服務品質，打造舒適的飛行體驗，例如2025年推出的全新第四代豪華經濟艙備受市場好評，也與眾多國際知名品牌跨界合作、升級機上服務用品和餐飲，未來將持續秉持這份初心，以超越旅客期待的服務，打造世界級的飛行體驗。」