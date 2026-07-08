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達克沃斯曾協助捐贈疫苗 長期支持友台議案

威爾遜5度訪台 直言民主有助世界和平

林佳龍感謝所有國際友人給予台灣幫助

外交部長林佳龍昨（7）日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。林佳龍表示，從患難中的友誼、共同的民主價值，到台灣參與國際事務的決心，均再次證明台灣只要堅持走在民主道路上，就會有理念相近的夥伴並肩同行。林佳龍指出，達克沃斯參議員長期關心並支持台灣，雙方上次見面是在去年端午節前夕，當時曾一同提前品嘗台灣肉粽。林佳龍表示，達克沃斯參議員爽朗而親切的笑容令人印象深刻，而她於2021年搭乘美國軍機來台，協助捐贈 COVID-19 疫苗給台灣的義舉，至今仍讓台灣人民十分感念。林佳龍也特別感謝達克沃斯參議員長期參與美國國會「參院台灣連線」，並多次支持友台議案。尤其在美國獨立建國250週年、台灣總統直選30年的歷史性時刻，達克沃斯參議員與跨黨派參議員共同提出決議案，肯定台灣民主成就，展現美國國會對台灣堅定而持續的支持。此外，林佳龍也表示，威爾遜會長是台灣的重要友人，自2021年就任美國國家民主基金會會長以來，已第5度訪問台灣，充分展現對台灣民主發展及公民社會的重視。NED也長期與台灣非政府組織及公民社會夥伴維持廣泛而深入的合作。林佳龍引述威爾遜會長所言，「具韌性的民主制度，有助於世界的和平與繁榮」，並表示高度認同。林佳龍指出，台灣正因擁有自由民主的社會，科技、產業與創新能力才能獲得國際民主夥伴信賴，並進一步帶動 AI 產業蓬勃發展。他也強調，「民主是經濟繁榮的基石」一直是他深信不疑的價值。林佳龍表示，民主台灣常因中國威權霸道而受到不公平對待。上個月，在中國打壓下，台灣被迫缺席於肯亞舉辦的「我們的海洋大會」。然而，大海沒有國界，其遼闊精神應與多元共榮相互輝映；中國無法阻擋台灣參與國際、貢獻世界的決心。林佳龍指出，今年由海洋委員會舉辦的「台灣海洋國際論壇」，再度邀請來自15國的重量級國會議員、政府官員、專家學者與企業領袖齊聚台灣。昨日與會貴賓亦於總統府與賴總統會面，分享海洋治理及深化國際合作的經驗。林佳龍強調，在威權擴張壓力之下，台灣的民主之路並不輕鬆。他感謝所有國際友人在關鍵時刻給予台灣幫助與勇氣，並表示「台灣永遠珍惜各位的友誼」，也將持續以具體行動貢獻世界，與民主夥伴相伴同行。