我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哥本哈根連2年封神！全球最宜居城市出爐（圖／截自易遊網）

▲全球宜居城市排名出爐 大阪東京擠進前十（圖／截自易遊網）

2026年全球最宜居城市排行榜正式出爐！經濟學人智庫（EIU）最新公布年度「全球宜居城市指數」，丹麥首都哥本哈根成功連續第二年蟬聯全球最宜居城市寶座，一舉擊敗曾經三連霸的奧地利首都維也納，成績相當亮眼。而日本大阪、東京這次也雙雙擠進全球前十名，展現亞洲城市不容小覷的競爭實力。根據CNN報導，EIU這次針對全球173座城市，依照教育、穩定性、醫療保健、基礎建設、文化及環境等多項指標進行綜合評比。哥本哈根這次表現堪稱全方位無死角，在穩定性、基礎建設以及教育三大項目上，全數拿下滿分成績，憑藉優異的公共服務品質、完善的基礎設施，以及整體高水準的生活品質，成功再度登上全球最宜居城市榜首。本次排名第二至第十名依序為：奧地利維也納、澳洲墨爾本、澳洲雪梨、瑞士蘇黎世、瑞士日內瓦、日本大阪、澳洲阿德雷德、加拿大溫哥華，以及日本東京。值得注意的是，溫哥華是唯一擠進前十名的北美城市，成為北美地區的門面代表。EIU分析指出，儘管西歐地區目前仍是全球最宜居的區域，但平均得分91.7分，較2025年略微下滑；相較之下，亞洲平均得分則逆勢上升0.3分，來到73.9分，主要受惠於當地醫療保健水準的顯著改善。報告更點名，中國大陸多座城市的醫療評分獲得上調，其中福州排名一口氣大幅躍升7名，來到全球第93位，反映當地長期照護保險制度與醫療投資持續加碼，成效逐漸浮現。美國方面，紐約市因犯罪率下降、恐怖攻擊風險降低等因素，排名一舉上升3名，來到全球第66位；檀香山雖然下滑2名至第25位，但仍穩坐全美排名最高城市的寶座，成績依舊亮眼。另一方面，中東局勢動盪也直接衝擊當地城市的宜居程度。EIU指出，伊朗戰爭導致波灣地區多座城市的穩定性評分明顯下滑，阿曼首都馬斯喀特一口氣重摔14名，跌至全球第123位；科威特市則下滑12名，來到第105位。伊朗首都德黑蘭更因戰爭直接衝擊，重摔至全球第164名；烏克蘭首都基輔則排名第166名。至於敘利亞首都大馬士革，依然穩坐（或該說「持續墊底」）全球最不宜居城市的位置，情況未見改善。EIU產業總監尼可爾斯（Ana Nicholls）分析表示，全球平均宜居分數與去年基本持平，主因在於中東地區穩定性持續惡化，恰好與亞洲醫療保健水準的明顯改善互相抵銷，兩相拉鋸下呈現持平局面。不過她也強調，亞洲城市整體發展仍持續進步，如今全球前20名城市中，已有高達9座來自亞洲，充分顯示亞洲城市的整體競爭力正在穩步提升，後續發展值得持續關注。