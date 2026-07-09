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▲這次Threads上掀戰全聯衛生紙派還是好市多衛生紙派，大量網友熱議好市多衛生紙有飛粉掉屑問題，反而更支持全聯三層衛生紙（圖／Threads擷取）

▲原PO統整：網友更推全聯的CONSOFY三層衛生紙，不掉屑、不用等、直接買最方便！（圖／Threads擷取）

衛生紙除了品牌、款式各有所好，連去哪裡買竟然也是有學問的！近期社群平台Threads掀起一波「衛生紙去哪買」討論，意外引發網友論戰！原PO在Threads發文表示，同事總會特地去好市多扛衛生紙讓他相當不解，直言：「為什麼要特地去好市多扛衛生紙？」並表示自己家裡平常都是直接買全聯的三層衛生紙，「不但離家近、補貨方便，還不用繳年費」，認為這樣更加省事。貼文一出，立即引發網友熱議，幾乎一面倒支持原PO的疑問，認為全聯據點多、距離近，臨時需要時可以直接買，不用特地開車跑一趟大賣場，也不用一次囤太多衛生紙在家。更有網友表示，近年好市多年費上漲後，家裡乾脆直接取消會員卡，改在全聯採買日用品。此外，除了便利性，也有不少人提到品牌使用感受。有網友指出以前也會去好市多買三層衛生紙，但後來改買全聯的CONSOFY三層衛生紙，認為「CP值更高且屑屑沒那麼多」。更有網友直接表示，好市多衛生紙「很會掉屑」、「會飛粉」，也意外引起共鳴。另外，也有人提到全聯不定期會有促銷活動，衛生紙價格相當優惠，可以趁檔期直接囤貨，還有網友分享，全聯CONSOFY不只三層衛生紙受歡迎，近期也推出兩層150抽的款式，同樣具有高CP值！最後原PO在留言區補充整理眾多網友的反饋得到結論：「不想等貨運的可以去全聯，想找便宜的可以去蝦皮」，同時也強調許多人認為好市多衛生紙容易掉屑，讓討論話題再度延燒。但由這次「衛生紙論戰」，可以觀察到消費者購買衛生紙，不只是比較價格以及使用體驗，更牽涉購買的便利性與效率。而全聯獨家衛生紙品牌CONSOFY不僅獲得壓倒性的支持以外，若搭配優惠活動或是使用「小時達」一鍵送到家，更是兼具優惠與便利性，儼然成為現在消費者購買衛生紙的首選。