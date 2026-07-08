「打巴掌也要有專武！」以貴族夫人互甩巴掌聞名的日本獨立遊戲《薔薇與椿～豪華絢爛版～》，近日推出讓玩家笑翻的新周邊，Nintendo Switch 2 專用握把「賞巴掌握把（おビンタおグリップ）」，外型乍看就像電影裡用來揍人的指虎，將其裝上 Joy-Con 2 後，玩家就能像戴著「巴掌神器」一樣優雅揮掌，消息曝光後立刻在 Threads 引發熱議，玩家直呼「以為是惡搞，竟然是真的！」
官方推出「巴掌指虎」 為了甩耳光而生
不會再因為打巴掌把Joy-Con甩出去了！這款握把由《薔薇與椿》發行商 PLAYISM 推出，為 Nintendo Switch 2 專用配件，左右各一組，分別對應左右 Joy-Con 2，商品僅包含握把，不包含 Joy-Con 2 控制器，目前已開放預購。
玩家只要把控制器裝進握把，再將四根手指穿過圓形握孔，就能更穩定地握住 Joy-Con 揮動手臂，由於《薔薇與椿》主打體感甩巴掌玩法，官方乾脆把握把做成「指虎」造型，讓每一次揮掌都更有儀式感，也更符合遊戲「華族之間的紛爭，要用巴掌來說話」的世界觀。
從網頁遊戲走紅 甩巴掌之路越來越專業
《薔薇與椿》最早源自日本 Flash 網頁遊戲，玩家扮演華族「椿小路家」成員，透過甩巴掌解決家族恩怨，作品憑藉一本正經演出荒謬劇情，以及誇張又充滿戲劇效果的巴掌對決，在網路上累積高人氣。
Nintendo Switch 推出的《薔薇與椿～豪華絢爛版～》收錄超過2000幀動畫、全日語配音及五大故事篇章，玩家可透過揮動 Joy-Con 或滑動觸控螢幕來揮巴掌，近期更加入線上對戰模式，讓玩家能與好友或全球玩家展開一場「優雅又激烈」的耳光決鬥。如今再推出「賞巴掌握把」，也讓不少玩家笑說「看來官方是真的很認真在研究，怎麼把巴掌打得更順手。」
網友笑瘋：還以為P圖 原來是真的
消息曝光後迅速在 Threads 上掀起討論，不少玩家第一眼都以為是假消息，表示「這是真的喔？我以為是搞笑的欸」、「手指虎配件，當初看到真的笑出來」、「明明是打巴掌，結果變拳擊互毆」、「親友同樂、自用兩相宜」，還有人開玩笑說「小指不能放進去，要翹起來才夠優雅」。
也有玩家想到安全問題，認為「不然太容易飛出去，電視會有危險」，更有人表示 Switch 版其實以前就推出過類似配件，如今推出 Switch 2 版本，再度掀起討論，不少玩家敲碗表示，希望未來能引進台灣販售。
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不會再因為打巴掌把Joy-Con甩出去了！這款握把由《薔薇與椿》發行商 PLAYISM 推出，為 Nintendo Switch 2 專用配件，左右各一組，分別對應左右 Joy-Con 2，商品僅包含握把，不包含 Joy-Con 2 控制器，目前已開放預購。
玩家只要把控制器裝進握把，再將四根手指穿過圓形握孔，就能更穩定地握住 Joy-Con 揮動手臂，由於《薔薇與椿》主打體感甩巴掌玩法，官方乾脆把握把做成「指虎」造型，讓每一次揮掌都更有儀式感，也更符合遊戲「華族之間的紛爭，要用巴掌來說話」的世界觀。
《薔薇與椿》最早源自日本 Flash 網頁遊戲，玩家扮演華族「椿小路家」成員，透過甩巴掌解決家族恩怨，作品憑藉一本正經演出荒謬劇情，以及誇張又充滿戲劇效果的巴掌對決，在網路上累積高人氣。
Nintendo Switch 推出的《薔薇與椿～豪華絢爛版～》收錄超過2000幀動畫、全日語配音及五大故事篇章，玩家可透過揮動 Joy-Con 或滑動觸控螢幕來揮巴掌，近期更加入線上對戰模式，讓玩家能與好友或全球玩家展開一場「優雅又激烈」的耳光決鬥。如今再推出「賞巴掌握把」，也讓不少玩家笑說「看來官方是真的很認真在研究，怎麼把巴掌打得更順手。」
消息曝光後迅速在 Threads 上掀起討論，不少玩家第一眼都以為是假消息，表示「這是真的喔？我以為是搞笑的欸」、「手指虎配件，當初看到真的笑出來」、「明明是打巴掌，結果變拳擊互毆」、「親友同樂、自用兩相宜」，還有人開玩笑說「小指不能放進去，要翹起來才夠優雅」。
也有玩家想到安全問題，認為「不然太容易飛出去，電視會有危險」，更有人表示 Switch 版其實以前就推出過類似配件，如今推出 Switch 2 版本，再度掀起討論，不少玩家敲碗表示，希望未來能引進台灣販售。