調查兵團出動之前，必須先填飽肚子！遠雄海洋公園聯名《進擊的巨人》，自7月1日至8月30日推出暑假限定「進擊的夏天」，將整個園區打造成巨人世界，其中園區內「調查兵團補給站」主題基地，是每個巨人迷不能錯過的朝聖點，《NOWNEWS今日新聞》記者實際前往補給站，開箱破牆吐司和大海刨冰等聯名餐點，看看值不值得獻出心臟。
先吃飽再討伐巨人 「調查兵團補給站」開張
海洋公園這次將餐點販售處改造成「調查兵團補給站」，從補給站招牌到門口兩側的艾連、米卡莎、里維、艾爾文等調查兵團成員，都散發著濃厚的《進擊的巨人》氛圍。一路走來，園區街道掛滿角色旗幟，彷彿真的踏進帕拉迪島，準備跟著調查兵團一起執行出牆任務。
補給站位在海洋公園內，走出餐廳便可看見一望無際的太平洋，與動畫中眾人歷經無數犧牲、終於看見大海的經典橋段呼應「海的那邊不是敵人，是太平洋」，一邊享用美味餐點。
巨人就在你後面！ 現場藏滿《進擊的巨人》彩蛋
補給站內以電影底片風格展示動畫經典場景，包括里維悠閒喝著紅茶、超大型巨人現身等名場面，搭配調查兵團旗幟、角色立牌與補給站裝飾，連排隊點餐都像是在等待下一次壁外調查。
補給站外則設有桌椅，可以乘涼、休息或享用美食，驚喜的是，調查兵團成員踩著立體機動裝置在天花板間穿梭，準備「飛」去看海豚表演。還有窗戶造型後面的超大型巨人，探出頭來並作勢伸出大手，重現動畫裡「破牆」震撼畫面，讓人一秒夢回故事開端。
四面八方都可以拍照，尤其是全新聯名主視覺牆，艾連、米卡莎與里維穿著熟悉的調查兵團制服，在海邊決鬥般地切著西瓜，視死如歸的表情配上西瓜，一旁也擺著道具供遊客使用，把原本充滿戰火與絕望的角色帶進花蓮盛夏，讓人忍不住驚呼「這大概是他們最和平的一天。」
兵長下午茶、牆內巨人吐司 動漫迷秒懂的聯名菜單
「補給站」餐點才是本次主線任務，最有話題的「發現牆內巨人吐司」，白吐司中央刻意挖一個洞，露出印有超大型巨人臉孔的圖樣，把動畫最經典的「牆內真的有巨人」神還原。
喜歡角色梗的粉絲，也能點上一份「莎夏愛吃馬鈴薯熱狗」，向作品中最知名的吃貨致敬，甜點則推出「海的對面是敵人雪花冰」，藍色刨冰搭配艾連凝望海洋的經典畫面，在真正面向太平洋的海洋公園品嚐，有一種劇情照進現實的微妙感，只是現在海的那一邊，是花蓮最美海景。
飲品包括「吉克的野獸紅酒」、「阿爾敏想看的大海」以及兵長專屬的「里維愛喝蜂蜜紅茶」，「調查兵團補給站」幾乎把整個用餐空間重新包裝成《進擊的巨人》作品世界，如果剛搭完《進擊的巨人》主題摩天輪，別忘記走進補給站補充體力，再去看海豚表演。
對動漫迷而言，這裡不只是餐廳，更是一座暑假限定、值得專程朝聖的《進擊的巨人》沉浸式基地，身為調查兵團的我們，今天不用討伐巨人，只要討伐聯名餐點，立體機動裝置不用帶，相機一定要帶。
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海洋公園這次將餐點販售處改造成「調查兵團補給站」，從補給站招牌到門口兩側的艾連、米卡莎、里維、艾爾文等調查兵團成員，都散發著濃厚的《進擊的巨人》氛圍。一路走來，園區街道掛滿角色旗幟，彷彿真的踏進帕拉迪島，準備跟著調查兵團一起執行出牆任務。
巨人就在你後面！ 現場藏滿《進擊的巨人》彩蛋
補給站內以電影底片風格展示動畫經典場景，包括里維悠閒喝著紅茶、超大型巨人現身等名場面，搭配調查兵團旗幟、角色立牌與補給站裝飾，連排隊點餐都像是在等待下一次壁外調查。
「補給站」餐點才是本次主線任務，最有話題的「發現牆內巨人吐司」，白吐司中央刻意挖一個洞，露出印有超大型巨人臉孔的圖樣，把動畫最經典的「牆內真的有巨人」神還原。