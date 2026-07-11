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巴威颱風強襲台灣帶來致災性豪雨，也讓不少人想起過去風災帶來的傷痛。台語歌手、前「南台灣小姑娘」成員蕭玉芬，就曾因颱風痛失摯親。2008年卡玫基颱風侵襲台灣時，她的親姊姊下班返家途中，連人帶車遭暴漲洪水沖走不幸身亡，成為她心中18年來始終無法抹滅的傷痛，也徹底改變她的人生。蕭玉芬回憶，2008年卡玫基颱風侵襲當天，姊姊照常出門上班，沒想到返家途中卻遭大水沖走。當時人在台北打拚演藝事業的她，得知姊姊失聯後，隔天立刻趕回高雄老家協助尋人，最後救難人員在一處深坑尋獲姊姊。「那個區域都是田地，姊姊應該是連人帶車被沖走，慶幸的是沒有掉進通往大海的大水溝。」由於始終沒能見到姊姊最後一面，也成了她心中最大的遺憾。經歷這場生離死別後，蕭玉芬的人生觀也徹底改變。她曾坦言，那段時間一度變得孤僻、防備心很重，後來才慢慢走出傷痛，重新找回樂觀開朗的自己。她也因此決定從台北搬回高雄老家，希望能有更多時間陪伴家人，因為更加體悟到「陪伴」的重要。蕭玉芬透露姊姊生前十分疼愛她，離世後更曾多次出現在夢裡，在她遇到危急時默默守護她，彷彿成了自己的守護神，讓她始終相信，姊姊從未真正離開。