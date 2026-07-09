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2026年美加墨世界盃戰況進入白熱化，場外也掀起跨界口水戰。擁有超高人氣的網紅、現任WWE明星羅根保羅（Logan Paul）近日看世界盃看到傻眼，忍不住在社群平台開酸足球員「愛假摔」，直言部分球員在場上裝受傷、賣痛的演技，甚至比職業摔角手還要逼真。身為本就帶有高度表演成分的WWE選手，羅根保羅這番發言充滿黑色幽默，也立刻引發足球迷與摔角迷論戰。羅根·保羅在推特上寫道：「實在有太多戲劇成分了。這些傢伙在場上『裝受傷』的演技，賣慘賣得甚至比我一些在WWE的同行還要好。」這番言論立刻在網路上引發足球迷與摔角迷的激烈論戰。有趣的是，在他開酸球員「愛演戲」的同時，卻又在同一篇貼文中稱讚足球是一項極度耗費體力的運動。「足球是一項非常消耗身體的運動。這些球員在場上推擠、衝撞，把對方打得落花流水，而且很多動作都被裁判忽略了。你必須具備極強的耐力與抗打擊能力，才能在球場上生存下來。」這種看似矛盾的評價，或許正反映了美國體育迷對傳統足球文化的某種刻板印象。自2021年踏入WWE以來，羅根·保羅已在摔角界打響名號，甚至曾奪下美國冠軍（United States Champion）與RAW雙打冠軍。身為「表演性質」極高的摔角從業人員，他對足球員假摔的嘲諷，無疑充滿了濃厚的黑色幽默。羅根·保羅發表這番言論的時機，正好是美國國家隊在1/8決賽以1比4慘敗給比利時、黯然遭到淘汰之後。而這場美比大戰，在賽前就已經因為嚴重的政治干預而蒙上陰影。據報導，美國總統川普（Donald Trump）在賽前竟親自介入，直接向國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）施壓，要求撤銷美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在前一場比賽領到的紅牌禁賽處分。在川普的強力運作下，FIFA最終妥協，讓巴洛貢得以在對陣比利時的比賽中上場。這是世界盃歷史上，首次有國家元首以如此粗暴的方式干預賽事判罰。這種「特權解禁」立刻引發了國際社會的強烈反彈，不僅讓全球球迷在情感上倒向比利時，更引爆了要求FIFA主席因凡蒂諾下台負責的抗議聲浪。