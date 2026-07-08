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巴威颱風來勢洶洶，全台嚴陣以待，日前才因短延時強降雨淹水的台北市內湖區，今（8）日下午台北市政府環保局再度現身，針對比較低窪的區域、淹水熱區加強清溝與巡查，避免淹水情事再發生。不過，之前傳出水溝居然種出山蘇，對此，北市環保局內湖區隊長蔡仲益表示，之前發生側溝淤積的部分，已經全部加強清除完成。蔡仲益指出，在防汛期間，已經針對台北1萬3170 條的車道側溝巡檢，若有達到這個淤積、清除的標準都會陸續安排人力去做清除。那內湖這一次屬於重災區，所以再次特別加強「比較低窪區、商場、傳統市場」等以前有積淹水過的地方，都會加強做巡檢清除。即使環保局多次強調早已積極清溝，但市民仍是無感，蔡仲益說，清除淤積的時間多半是在清晨5點半到7點半左右，以不阻礙內湖交通為優先，清除工作一直都有在進行，所有 12 行政區的清潔隊都會加強巡檢。另外，台北市工務局也已完成50條土石流潛勢溪流及50座沉砂池清疏作業，並全面盤點污水下水道、防災設備及排水系統；新工處也確認工區排水設施、道路橋涵及水位感測設備運作正常。台北市府各局處針對巴威颱風來襲已經展開全面防颱整備。